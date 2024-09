Chute sur un bateau de croisière : quelle responsabilité ? 🔑

Le régime de responsabilité pour faute prouvée mis en œuvre par le Règlement (CE) 392/2009 et son annexe I, régissent-ils la responsabilité d’un transporteur maritime, opérateur d’une croisière présentant les caractéristiques d’un forfait touristique au sens de la directive 90/314/CEE ?



Telle est la question centrale posée par les 2 affaires qui ont été soumises à la Cour de cassation, et qui ont donné lieu à l’arrêt en date du 15 mai 2024 objet de cet article.



Dans chacune de ces affaires, une passagère s’était blessée après une chute à bord d’un navire de croisière, et sollicitaient l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement du régime de responsabilité de plein-droit résultant de l’article L.211-16 du Code du tourisme (lui-même issu de la loi de transposition de la directive européenne n°90/314/CEE).



La compagnie de croisière mise en cause revendiquait l’application du régime de responsabilité pour faute mis en œuvre par le Règlement (CE) n°392/2009 et la Convention d’Athènes de 1974.



Dans la première affaire, la passagère plaignante avait formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 novembre 2022, qui avait rejeté ses demandes sur le fondement du Règlement (CE) n°392/2009.



Dans la seconde affaire, la compagnie de croisière avait formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 14 novembre 2023, qui à l’inverse, l’avait condamnée à indemniser la passagère blessée, après avoir écarté l’application dudit règlement européen.



L’interprétation du champ d’application du Règlement (CE) 392/2009 dont dépend l’issue de ces affaires ne s’imposant pas avec une évidence suffisante, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 15 mai 2024, interrogé la CJUE sur ce point par voie de question préjudicielle, comme le prévoit l’article 267 b) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne.