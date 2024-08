Droit des passagers : deux nouvelles circonstances extraordinaires ! 🔑

Un passager avait une réservation confirmée pour un vol réalisé par Laudamotion. Informé d'un retard probable du vol et estimant qu'il manquerait un rendez-vous professionnel, le passager décide de ne pas se présenter à l'enregistrement.Le vol arrive finalement avec 3 heures et 32 minutes de retard. Il demande, via la société Flightright, une indemnisation de 250 euros. La CJUE estime qu’un passager qui ne s’est pas présenté à l’enregistrement, car il anticipait un retard n’a pas subi la perte de temps justifiant l’indemnisation.