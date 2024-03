Indemnisation aérienne : un tiers peut-il gérer les droits des passagers ?

La Cour répond d’abord à la deuxième question en considérant que le droit à une indemnisation standardisée et forfaitaire en cas d'annulation de vol et l'obligation du transporteur aérien d'indemniser découlent directement du règlement n°261/2004.



Ces droits ne sont pas fondés sur un contrat entre le passager et le transporteur, mais résultent directement de la règlementation européenne. Le contexte et l'objectif du règlement confirment cette interprétation, garantissant un niveau élevé de protection des passagers.



Ensuite, en réponse à la première question, la Cour a indiqué que l'article 15 dudit règlement interdit toute limitation ou dérogation aux droits des passagers prévus par ce règlement.



Ainsi, une clause dans un contrat de transport interdisant la cession des droits du passager aérien est considérée comme une dérogation irrecevable, car elle restreint la manière dont le passager peut exercer son droit à indemnisation.



Cette interprétation vise encore une fois à garantir un niveau élevé de protection des passagers en leur permettant d’exercer leurs droits de manière efficace et pragmatique.



Ainsi, un passager peut donc mandater une entreprise pour obtenir le paiement de l'indemnité en cas d'annulation de vol alors même que les conditions générales de la compagnie l'interdise.