Responsabilité des agences : après les ceintures, les lacets... [ABO]

La première décision de justice a été rendue, le 11 octobre 2018.



Le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les demandes du voyageur en déclarant que les circonstances de l'accident n'étaient pas établies et qu'il ne prouvait pas un manquement contractuel de l’agence de voyages de nature à engager sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article L211-16 du code du tourisme.



Deux ans plus tard, la Cour d'appel de Versailles annule la décision initiale de justice en ce qu'elle a dit sur les circonstances de l'accident (non établies) et que le voyageur ne prouvait pas un manquement contractuel.



L'agence n'est pas reconnue coupable et CO.FE.DE doit même lui verser la somme de 5 000 euros pour des dommages en l'honneur du gagnant.



Entre-temps, cette même société a fait faillite.



La liquidation judiciaire est prononcée en septembre 2019, mais la bataille continue, puisque le liquidateur poursuit la démarche.



La première chambre civile de la Cour de cassation a ensuite été saisie.



Par arrêt du 16 février 2022, elle casse et annule la décision rendue précédemment dans toutes ses dispositions, et renvoie l'affaire devant la même cour d'appel de Versailles, mais autrement composée.



Elle estimait en effet que dès lors que la chute avait eu lieu pendant la réalisation d’une prestation incluse dans le forfait touristique, la responsabilité de l’agence était engagée. Celle-ci ne pouvait s’exonérer qu’en démontrant une faute du voyageur, le fait d’un tiers ou une force majeure.



Le litige entre alors dans le champ des circonstances exceptionnelles et inévitables.