"Circonstances exceptionnelles et inévitables" : après le départ, est-il déjà trop tard ? 🔑

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a donc été appelée à statuer sur une question de droit très spécifique et touchant les circonstances exceptionnelles et inévitables.



« Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive [ 2015/2302 ] en ce sens que, pour apprécier si la résiliation du contrat [ de voyage à forfait concerné ] est justifiée, seules des circonstances exceptionnelles et inévitables qui sont déjà survenues à la date de la résiliation sont pertinentes ou en ce sens qu’il faut également tenir compte de circonstances inévitables et exceptionnelles qui surviennent effectivement après la résiliation, mais avant le début prévu du voyage ? »



En d'autres mots et pour ceux qui n'ont pas fait de droit : un client peut-il annuler un voyage et ne pas verser de frais d'annulation aux professionnels du voyage, s'il invoque des circonstances inévitables et exceptionnelles survenues après la résiliation du contrat, mais qui se sont produites avant son départ ?



Une question de droit qui pourrait alors donner lieu à de nombreuses batailles judiciaires et des remboursements de milliers de clients par les agents de voyages et les tour-opérateurs.