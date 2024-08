Aérien : deux nouvelles circonstances extraordinaires ont été ajoutées ! 🔑

extraordinaires

La deuxième nouveauté découle tout droit des polémiques et problématiques ayant fait couler énormément d'encre au sujet de Boeing.En raison d'uneréservé par un passager aérien et qui devait être assuré par Finnair, transporteur aérien,affectant l’ensemble des aéronefs du même type, découvert après le retard et affectant la sécurité du vol. La CJUE retient que les circonstances de l’espèce sont bien "".En effet, en principe, la défaillance technique ou la panne n’échappe pas à la maîtrise effective du transporteur qui doit assurer l’entretien et le bon fonctionnement de ses aéronefs.La même conclusion a été tirée par la CJUE dans l’arrêt du même jour, concernant un vice du moteur de l’avion.Le fabricant du moteur avait informé le transporteur quelques mois avant la date du vol, mais la pénurie mondiale de moteur a imposé l’emploi d’un aéronef de remplacement.