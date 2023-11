Droits des passagers : de grands changements en perspective ! 🔑

Les passagers pourront utiliser les formulaires standard de remboursement et d'indemnisation fournis par la Commission pour l'ensemble de l'UE : ces formulaires seront faciles à comprendre, accessibles aux personnes handicapées et disponibles dans toutes les langues officielles de l'UE,

Un autre enjeu de la révision est de faciliter les démarches en matière de remboursement." annonce le communiqué.Ledit formulaire n'est pas obligatoire pour obtenir gain de cause, par contreDe plus, les compagnies devront publier régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des droits des passagers.C'est une éventualité.Les commissaires veulent surtout permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé entre des entreprises respectueuses du droit et celles qui ne le sont pas ou peu. ]bPour finir, des propositions sur la multimodalité ont été émises, comme l'initiative relative à un espace européen commun de données sur la mobilité (EMDS).Une création qui a pour but d'améliorer les informations en temps réel sur les voyages, combinant différents types de transports, comme par exemple les retards, les correspondances et les annulations.Autant de nouveautés qui pourraient devenir réalité d'ici 2025, voire même 2026.Une échéance lointaine qui s'explique par la prochaine tenue des élections européennes et la phase de trilogue indispensable pour élaborer le document officiel qui sera voté par le Parlement.