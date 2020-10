OTA vs agences physiques : "après la covid, je ne pense pas que les clients basculent tous sur le digital"

TourMaG.com - D'où l'atout de passer par une agence de voyages classique...



Camille Bertrand : En effet, je prends conscience de l'avantage des agences de voyages traditionnelles (comprendre physiques, ndlr) et tout l'intérêt de passer pas elles.



Elles ont certes plus de responsabilités, mais le client a un interlocuteur identifié. Je ne suis pas sûr qu'après l'expérience rencontrée par les clients avec la covid-19, ils basculent tous sur le digital.



Ce n'est que mon sentiment personnel.



TourMaG.com - Que demanderiez-vous à ces acteurs qui ne jouent pas le jeu ?



Camille Bertrand : Vous savez durant cette crise nous avons des agences qui ont envoyé des mails types aux clients, en leur expliquant clairement la problématique, les clients ont été plus patients.



Sauf que d'autres sont restés et restent totalement silencieux, c'est insupportable. Les clients ont besoin d'avoir une réponse, même si elle n'est pas agréable à lire ou entendre.



TourMaG.com - Pensez-vous que les voyageurs se détourneront massivement de ces plateformes ?



Camille Bertrand : Je ne suis pas sûr que le système complet soit désavoué.



Les consommateurs se diront juste qu'ils ne passeront plus par telle ou telle plateforme.



Je ne pense pas que cette mauvaise expérience va remettre en cause leurs habitudes de consommation, ils seront peut-être plus frileux de réserver à nouveau sur le site avec lequel ils ont eu des problèmes.



Les intermédiaires sont très présents dans tous les segments du tourisme. Ils sont incontournables et sont devenus un réflexe au moment de réserver ses vacances, par contre il y a des manquements au niveau de la législation.



Ils doivent assurer le service après-vente réellement, alors que le cas présent les sites renvoient vers les compagnies.