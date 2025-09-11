TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Après la mise à l’eau du Legend of The Seas


Royal Caribbean débute la construction de son quatrième navire de classe Icon. La compagnie a procédé à la cérémonie de la pose de la quille du quatrième navire de la classe Icon marque une nouvelle étape dans l’expansion de cette flotte hors normes.


Rédigé par le Vendredi 12 Septembre 2025

Le 4e navire de la classe Icon, dont la construction s’étalera sur deux ans, sera inauguré en 2027 @RCCL
Royal Caribbean a lancé officiellement la construction de son quatrième navire de la classe Icon au chantier Meyer Turku, en Finlande.

La traditionnelle cérémonie de la pose de la quille s’est déroulée le 10 septembre, avec la mise en cale sèche du premier bloc, placé sur une série de pièces de monnaie porte-bonheur.

Ce nouveau navire, dont le nom reste à dévoiler, sera livré en 2027. La classe Icon incarne la vision de Royal Caribbean pour les vacances familiales du futur.

Le premier de la série, l’Icon of the Seas entré en service début 2024, détient le titre de plus grand paquebot du monde.

Royal Caribbean : une offre toujours plus diversifiée

Suivi par le Star of the Seas, baptisé à Port Canaveral à l’été 2025, puis par le Legend of the Seas, attendu en Europe dès 2026.

Chacun de ces navires propose une offre toujours plus diversifiée : huit quartiers thématiques, parcs aquatiques spectaculaires, spectacles entre glace, eau, air et scène, et plus de 40 lieux de restauration.

Avec quatre unités prévues d’ici 2027, Royal Caribbean confirme sa volonté de séduire bien au-delà du marché traditionnel de la croisière. « La taille n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’offrir les meilleures vacances au monde », rappelait Emmanuel Joly (Cruisepro), agent général France de RCCL, lors du lancement de l’Icon of the Seas.

Paquebot de la classe Icon : un concentré d’innovation technologiques

Chaque nouvel Icon devient ainsi un outil pour attirer primo-croisiéristes et familles, transformant le navire en destination à part entière.

Conçus comme de véritables destinations flottantes, ces navires sont aussi un concentré d’innovations technologiques.

Propulsés au gaz naturel liquéfié, prêts à l’alimentation électrique à quai et dotés de systèmes de réduction de consommation (comme l’injection de microbulles sous la coque),]b ils affichent les standards environnementaux les plus avancés de la flotte.

