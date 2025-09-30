TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Carré Voyages rachète Nortours

Carré Voyages poursuit ses acquisitions


Carré Voyages, dirigé par Marc de Navacelle, poursuit son expansion avec l’acquisition de Nortours. La marque appartenait au groupe Globaltours, piloté par Frédéric d’Hauthuille, qui souhaite se concentrer sur ses marques B2C.


Mercredi 1 Octobre 2025

Frédéric d'Hauthuille (à gauche) cède Nortours à Carré Voyages, dirigé par Marc de Navacelle (à droite) - Photo FDH
Frédéric d’Hauthuille (à gauche) cède Nortours à Carré Voyages, dirigé par Marc de Navacelle (à droite) - Photo FDH
L’agence de voyages Carré Voyages, dirigée par Marc de Navacelle annonce l’acquisition de Nortours, marque du groupe Globaltours dirigé par Frédéric d’Hauthuille.

Carré Voyages est spécialisé depuis 30 ans dans le secteur de la billetterie pour les groupes.

L'entreprise a commencé son implantation dans le voyage d’affaires avec la reprise en juillet 2024 d’Allamanda Voyages, puis dans le voyage loisirs avec la reprise en avril 2025 de deux agences Univairmer.

Carré Voyages souhaite élargir son offre avec le rachat de Nortours

L’acquisition de Nortours s’inscrit dans la stratégie de développement de Carré Voyages, "qui vise à renforcer sa présence sur le marché et à élargir son offre", indique un communiqué de presse.

"L’intégration de Nortours représente une étape majeure pour Carré Voyages. La reprise reflète notre volonté d’élargir notre offre et d’apporter toujours plus de valeur à nos clients, en B2B", déclare Marc de Navacelle, qui a vécu deux ans en Suède.

Ce dernier est convaincu que "les pays nordiques séduiront de plus en plus les voyageurs français dans les prochaines années", notamment avec le réchauffement climatique qui rend ces destinations encore plus attractives, précise le communiqué.

Dans le cadre de cette opération, Stéphanie Thévenon, experte des pays nordiques et bien connue de la profession, rejoint l’équipe de Carré Voyages.

De son côté, Frédéric d’Hauthuille souhaite se concentrer sur le voyage sur-mesure en B2C et ses marques Monde Authentique et Safari.VO.

