Carré Voyages rachète Nortours

"qui vise à renforcer sa présence sur le marché et à élargir son offre"

L’intégration de Nortours représente une étape majeure pour Carré Voyages. La reprise reflète notre volonté d’élargir notre offre et d’apporter toujours plus de valeur à nos clients, en B2B

les pays nordiques séduiront de plus en plus les voyageurs français dans les prochaines années