Carré Voyages fait l’acquisition d'Allamanda Voyages 🔑

J'ai travaillé sur la diversification de mes clients et de mes activités. Je voulais développer la partie voyage d'affaires, c’est pourquoi j’ai racheté le fonds de commerce d'Allamanda Voyages, implantée dans le 14e arrondissement de Paris. J'ai repris l'agence Carré Voyages il y a presque 7 ans. Nous faisons de la billetterie pour les groupes.Et puis, bon an, mal an, nous avons eu quelques clients en voyage d'affaires, qui représentent aujourd’hui près de 3% de notre volume total.J'ai travaillé sur la diversification de mes clients et de mes activités. Je voulais développer la partie voyage d'affaires, c’est pourquoi j’ai racheté le fonds de commerce d'Allamanda Voyages, implantée dans le 14e arrondissement de Paris.

L’entreprise existe depuis 40 ans, son fondateur est décédé il y a un an et demi. Entre le Covid et le décès du fondateur, ils n'ont pas vraiment réussi à relever la tête.



L’activité est intégralement offline. Il y a beaucoup de services et uniquement de l'humain derrière. Les clients sont de petites entreprises de moins de 200 salariés.

Notre objectif est de poursuivre notre diversification en montant en puissance sur le voyage d'affaires. Nous avons aussi sauvé trois postes.



Les trois salariés d'Allamanda ont rejoint nos locaux hier, lundi 1er juillet. Ils complètent l’équipe de 8 personnes de Carré Voyages.



Avec le rachat, notre activité voyage d'affaires grimpe à 12% de notre volume d’activité. L’objectif pour nous est de relancer la machine, de redynamiser l’activité. Nous allons prospecter, reprendre contact avec tous les clients. Nous allons également créer un site Internet.