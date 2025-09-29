Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

C’est ainsi que l’aventure continue avec l’apparition de ce tout nouveau concept : la croisière d’exploration Premium. Sur des destinations telles que les Fjords de Norvège, Svalbard, l’Islande et le Groenland, cette formule de navigation a été pensée pour combler un type de clientèle, à la fois en quête de luxe et de discrétion, mais aussi d’itinéraires audacieux et inhabituels.



Les points forts sont indéniablement :

- une politique Tout inclus ;

- des prestations frisant la perfection ;

- un personnel dévoué et aux petits soins des passagers ;

- des installations ultramodernes et haut de gamme.



>>> Nul doute que ce mode de découverte novateur répondra aux attentes des passionnés d’aventure et d’exploration culturelle unique. En résumé Swan Hellenic vous emmène « voir ce que les autres ne voient pas » !



À bord de ces navires-boutiques d’exception, le style épuré et scandinave se fond dans un décor classieux ponctué d’œuvres d’art, jamais clinquant. L’intégralité des 96 cabines ou suites pour le SH Diana ou 76 cabines pour les SH Vega et SH Minerva dispose d’une vue mer panoramique et la majorité d’un balcon. Le souci de la perfection va même jusqu’à pouvoir personnaliser le moelleux de son oreiller !



Depuis la salle de restaurant, les salons, l’espace SPA ou encore le sauna, d’immenses baies vitrées s’ouvrent sur l’horizon, offrant aux croisiéristes des points de vue imprenables. Salle de sport dernier cri, piscine, espace beauté… chaque détail a été pensé pour rendre l’expérience inoubliable. Dans l’assiette, le raffinement est également de mise avec des repas élaborés sous l’égide de grands chefs reconnus qui réveilleront les papilles.



Côté culture, à disposition un salon d’observation, un laboratoire doté de matériel de pointe et même un espace expédition qui permet de ranger les équipements prêtés pour l’occasion afin de ne surtout pas encombrer la cabine. Tout au long de la croisière, il est possible d’assister à des conférences dispensées par des guides, experts ou scientifiques maîtrisant parfaitement leur sujet. Ces 6 croisières sélectionnées seront accompagnées par un conférencier Plein Cap au départ de Paris. Ainsi, une escale ne peut être une simple excursion, elle devient un maillon de la croisière d’expédition au cœur de territoires emblématiques.



Cette collaboration Swan Hellenic by PLEIN CAP est une véritable révolution en soi, soufflant un vent de modernité et de luxe.

