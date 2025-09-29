Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

L’équipe PLEIN CAP : de fins connaisseurs
Lorsque l’on débute une aventure professionnelle, on est rarement conscient qu’elle pourrait être celle d’une vie et qu’à travers elle, il serait possible de grandir, de devenir un expert, performant, impliqué et engagé.
Et pourtant, c’est exactement ce qui est arrivé à chacun des membres de l’équipe PLEIN CAP. Leur intérêt pour le secteur du voyage et plus particulièrement des croisières, leur volonté de progresser, de s’épanouir, de s’instruire aussi et d’offrir à leur clientèle ce qu’il y a de meilleur, ont été les leitmotivs de leurs carrières.
Si vous appelez l’agence, qui que soit votre interlocuteur, vous serez bluffé par tant de culture et de bienveillance. C’est parce que cette entreprise leur a fait confiance dès leurs débuts qu’ils ont pu enrichir le panel de leurs connaissances et du monde croisiériste. Véritables couteaux suisses investis à 200 %, ils savent tout faire, réfléchissent et réagissent comme les membres d’une seule et même famille de cœur. Aujourd’hui, dans un monde où on a tendance à croire que la machine pourrait remplacer l’homme, la mutualisation des compétences individuelles et de leur expertise est leur plus grande force, car rien ne vaut le contact humain.
Et pourtant, c’est exactement ce qui est arrivé à chacun des membres de l’équipe PLEIN CAP. Leur intérêt pour le secteur du voyage et plus particulièrement des croisières, leur volonté de progresser, de s’épanouir, de s’instruire aussi et d’offrir à leur clientèle ce qu’il y a de meilleur, ont été les leitmotivs de leurs carrières.
Si vous appelez l’agence, qui que soit votre interlocuteur, vous serez bluffé par tant de culture et de bienveillance. C’est parce que cette entreprise leur a fait confiance dès leurs débuts qu’ils ont pu enrichir le panel de leurs connaissances et du monde croisiériste. Véritables couteaux suisses investis à 200 %, ils savent tout faire, réfléchissent et réagissent comme les membres d’une seule et même famille de cœur. Aujourd’hui, dans un monde où on a tendance à croire que la machine pourrait remplacer l’homme, la mutualisation des compétences individuelles et de leur expertise est leur plus grande force, car rien ne vaut le contact humain.
PLEIN CAP : des partenariats qui veulent tout dire
En parlant de relations humaines, PLEIN CAP ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans cette excellente réputation qui la précède en nouant des partenariats avec les plus grandes figures du secteur. C’est le cas notamment avec Kuoni et Emmanuel Foiry, qui après 30 ans d’une collaboration au beau fixe (jusqu’à 3 affrètements de leurs croisières du Soleil de Minuit de 2000 à 2010 et la revente individuelle), continue à accorder sa confiance à PLEIN CAP notamment dans la nouvelle aventure des croisières de Swan Hllenic.
Vous retrouverez cette année de sublimes itinéraires, comme par exemple Au fil des fjords, petit bijou tant au niveau du programme que du navire, mais aussi des pépites 2026 avec l’apparition des navires Swan Hellenic, véritables 5 étoiles flottants, commercialisés sur le marché français par PLEIN CAP.
Si leur exclusivité a été confiée à PLEIN CAP, ça n’est nullement le fruit du hasard, mais celui de collaborations de longue date. Au début des années 2000, Christine et Jean Paul Macocco ont rencontré Andrea Zito, alors CEO de la société maritime VShips à Monaco. Il s’occupait du management technique de navires de croisières, dont le MS Adriana, paquebot de 250 passagers, propriété des dirigeants de PLEIN CAP.
Depuis, chacun a parcouru un long chemin. PLEIN CAP, après avoir été armateur du MS Adriana, a représenté sur le marché français les MS Vistamar, MS Berlin et bien sûr le MS Hamburg. De son côté Andrea Zito est devenu le CEO de Swan Hellenic et s’est tout naturellement tourné vers PLEIN CAP pour toucher le public francophone.
Vous retrouverez cette année de sublimes itinéraires, comme par exemple Au fil des fjords, petit bijou tant au niveau du programme que du navire, mais aussi des pépites 2026 avec l’apparition des navires Swan Hellenic, véritables 5 étoiles flottants, commercialisés sur le marché français par PLEIN CAP.
Si leur exclusivité a été confiée à PLEIN CAP, ça n’est nullement le fruit du hasard, mais celui de collaborations de longue date. Au début des années 2000, Christine et Jean Paul Macocco ont rencontré Andrea Zito, alors CEO de la société maritime VShips à Monaco. Il s’occupait du management technique de navires de croisières, dont le MS Adriana, paquebot de 250 passagers, propriété des dirigeants de PLEIN CAP.
Depuis, chacun a parcouru un long chemin. PLEIN CAP, après avoir été armateur du MS Adriana, a représenté sur le marché français les MS Vistamar, MS Berlin et bien sûr le MS Hamburg. De son côté Andrea Zito est devenu le CEO de Swan Hellenic et s’est tout naturellement tourné vers PLEIN CAP pour toucher le public francophone.
Swan Hellenic by PLEIN CAP
C’est ainsi que l’aventure continue avec l’apparition de ce tout nouveau concept : la croisière d’exploration Premium. Sur des destinations telles que les Fjords de Norvège, Svalbard, l’Islande et le Groenland, cette formule de navigation a été pensée pour combler un type de clientèle, à la fois en quête de luxe et de discrétion, mais aussi d’itinéraires audacieux et inhabituels.
Les points forts sont indéniablement :
- une politique Tout inclus ;
- des prestations frisant la perfection ;
- un personnel dévoué et aux petits soins des passagers ;
- des installations ultramodernes et haut de gamme.
>>> Nul doute que ce mode de découverte novateur répondra aux attentes des passionnés d’aventure et d’exploration culturelle unique. En résumé Swan Hellenic vous emmène « voir ce que les autres ne voient pas » !
À bord de ces navires-boutiques d’exception, le style épuré et scandinave se fond dans un décor classieux ponctué d’œuvres d’art, jamais clinquant. L’intégralité des 96 cabines ou suites pour le SH Diana ou 76 cabines pour les SH Vega et SH Minerva dispose d’une vue mer panoramique et la majorité d’un balcon. Le souci de la perfection va même jusqu’à pouvoir personnaliser le moelleux de son oreiller !
Depuis la salle de restaurant, les salons, l’espace SPA ou encore le sauna, d’immenses baies vitrées s’ouvrent sur l’horizon, offrant aux croisiéristes des points de vue imprenables. Salle de sport dernier cri, piscine, espace beauté… chaque détail a été pensé pour rendre l’expérience inoubliable. Dans l’assiette, le raffinement est également de mise avec des repas élaborés sous l’égide de grands chefs reconnus qui réveilleront les papilles.
Côté culture, à disposition un salon d’observation, un laboratoire doté de matériel de pointe et même un espace expédition qui permet de ranger les équipements prêtés pour l’occasion afin de ne surtout pas encombrer la cabine. Tout au long de la croisière, il est possible d’assister à des conférences dispensées par des guides, experts ou scientifiques maîtrisant parfaitement leur sujet. Ces 6 croisières sélectionnées seront accompagnées par un conférencier Plein Cap au départ de Paris. Ainsi, une escale ne peut être une simple excursion, elle devient un maillon de la croisière d’expédition au cœur de territoires emblématiques.
Cette collaboration Swan Hellenic by PLEIN CAP est une véritable révolution en soi, soufflant un vent de modernité et de luxe.
Les points forts sont indéniablement :
- une politique Tout inclus ;
- des prestations frisant la perfection ;
- un personnel dévoué et aux petits soins des passagers ;
- des installations ultramodernes et haut de gamme.
>>> Nul doute que ce mode de découverte novateur répondra aux attentes des passionnés d’aventure et d’exploration culturelle unique. En résumé Swan Hellenic vous emmène « voir ce que les autres ne voient pas » !
À bord de ces navires-boutiques d’exception, le style épuré et scandinave se fond dans un décor classieux ponctué d’œuvres d’art, jamais clinquant. L’intégralité des 96 cabines ou suites pour le SH Diana ou 76 cabines pour les SH Vega et SH Minerva dispose d’une vue mer panoramique et la majorité d’un balcon. Le souci de la perfection va même jusqu’à pouvoir personnaliser le moelleux de son oreiller !
Depuis la salle de restaurant, les salons, l’espace SPA ou encore le sauna, d’immenses baies vitrées s’ouvrent sur l’horizon, offrant aux croisiéristes des points de vue imprenables. Salle de sport dernier cri, piscine, espace beauté… chaque détail a été pensé pour rendre l’expérience inoubliable. Dans l’assiette, le raffinement est également de mise avec des repas élaborés sous l’égide de grands chefs reconnus qui réveilleront les papilles.
Côté culture, à disposition un salon d’observation, un laboratoire doté de matériel de pointe et même un espace expédition qui permet de ranger les équipements prêtés pour l’occasion afin de ne surtout pas encombrer la cabine. Tout au long de la croisière, il est possible d’assister à des conférences dispensées par des guides, experts ou scientifiques maîtrisant parfaitement leur sujet. Ces 6 croisières sélectionnées seront accompagnées par un conférencier Plein Cap au départ de Paris. Ainsi, une escale ne peut être une simple excursion, elle devient un maillon de la croisière d’expédition au cœur de territoires emblématiques.
Cette collaboration Swan Hellenic by PLEIN CAP est une véritable révolution en soi, soufflant un vent de modernité et de luxe.
Nouveautés 2026
Pour l’édition du catalogue 2026, PLEIN CAP a fait peau neuve. Vous pourrez de façon extrêmement claire identifier les différents produits proposés : croisières maritimes, fluviales, voyages en train et escapades. Sur près d’un tiers de la brochure, de nombreuses nouveautés sont venues enrichir un panel d’offres déjà bien fourni.
L’intrépide MS Hamburg sillonnera les côtes africaines et dévoilera les trésors de l’océan Indien, mais aussi les îles de l’Atlantique ou encore les rivages baltes. D’autres modes de navigation ou de transport ont été sélectionnés pour répondre aux attentes d’une clientèle fidèle et/ou en quête de renouveau.
Parce que PLEIN CAP met un point d'honneur à placer la barre toujours plus haut, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
L’intrépide MS Hamburg sillonnera les côtes africaines et dévoilera les trésors de l’océan Indien, mais aussi les îles de l’Atlantique ou encore les rivages baltes. D’autres modes de navigation ou de transport ont été sélectionnés pour répondre aux attentes d’une clientèle fidèle et/ou en quête de renouveau.
Parce que PLEIN CAP met un point d'honneur à placer la barre toujours plus haut, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Contacter Plein Cap
PLEIN CAP
251, route de la Colle
06270 Villeneuve-Loubet
Email : info@plein-cap.com
Téléphone : 04 93 20 21 20
Site web : www.plein-cap.com
251, route de la Colle
06270 Villeneuve-Loubet
Email : info@plein-cap.com
Téléphone : 04 93 20 21 20
Site web : www.plein-cap.com