Kuoni prépare un tout nouveau catalogue Amérique du Nord !

Emmanuel Foiry a annoncé avec enthousiasme le lancement, en décembre, d'un nouveau catalogue consacré aux États-Unis et au Canada.



Ce projet vise à élargir l'offre de voyages et à répondre à la demande croissante des voyageurs souhaitant explorer ces destinations.



Parallèlement, Kuoni a décidé de fermer le site Vacances Fabuleuses, une démarche réfléchie pour recentrer ses activités.



Cependant, il est important de noter que les services et la production liés à ce site continueront d'exister sous l'égide de Kuoni.

Non seulement ils seront préservés, mais ils seront également développés dans un avenir proche.