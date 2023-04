Scanditours ouvre ses ventes hiver 2023-2024 en Laponie

À seulement 30 minutes de l’aéroport de Rovaniemi, un hôtel entouré de forêts et de lacs où l’on profite, en famille, d’un programme tout compris avec 2 départs par semaine.Départ avant-fêtes le 20/12/23, séjour de 4 jours/3 nuits à partir de 1 880 €/personneÀ 120 km de Rovaniemi, l’hôtel se situe à 200 m du centre motoneigiste et à moins de 300 m du départ des pistes de la station de Luosto. L’hôtel jouxte le parc national de Pyhä-Luosto dont les paysages de collines et gorges à la végétation sauvage étaient considérés comme sacrés, en témoigne la signification du terme pyhä en langue sami, saint. Les sentiers situés aux abords directs de l’hôtel permettent de découvrir, de jour, les beautés de la forêt enneigée et, de nuit, le phénomène spectaculaire des aurores boréales.Départ avant-fêtes le 20/12/23, séjour de 4 jours/3 nuits à partir de 1 825 €/personneÀ 3 km de Rovaniemi, un village d’authentiques et confortables chalets avec sauna privé, au pied de la station de sports d’hiver d’Ounasvaara, où l’on peut s’adonner aux plaisirs de la glisse. C’est un hébergement idéal, dans la plus pure tradition sami, pour des vacances en famille ou entre amis dans l’intimité d’un chalet.Départ « hiver », le 11/1/24, séjour de 4 jours/3 nuits à partir de 1 010 €/personneAu coeur de Rovaniemi et à quelques mètres du quartier piétonnier, cet hôtel à la décoration élégante est un mélange raffiné de styles classique et design.Départ « hiver », le 11/1/24, séjour de 4 jours/3 nuits à partir de 1 010 €/personneSur le cercle Arctique, à 8 km de Rovaniemi, les chalets du Glass Resort sont implantés en pleine forêt et offrent un accès direct au célèbre village du père Noël et au complexe du Snowman’s world, un univers enchanteur de neige et de glace, idéal pour les enfants !Départ « hiver », le 14/3/24, séjour de 4 jours/3 nuits à partir de 2 010 €/personne