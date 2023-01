Appli mobile TourMaG



La Kuoni's Cup 2023 fête ses 10 ans d'existence à l'Ile Maurice !

16 agents de voyages, accompagnés par les représentants de Kuoni France et de ses partenaires s’envolent vers l’Ile Maurice pour un voyage de récompense et de compétition sous les tropiques, au soleil de la plus majestueuse des îles lointaines. Du 24 au 30 janvier 2023 les participants tenteront de remporter la 10ème édition de la Kuoni’s Cup !

Rédigé par Kuoni le Jeudi 26 Janvier 2023

Jour 1 Les 16 agents de voyages gagnants sont arrivés hier matin à l'Île Maurice.

Après la découverte de l'hôtel Ambre, les premières épreuves ont ponctuées cette journée.

La Kuoni’s Cup Quand tout a commencé, quand la Kuoni’s Cup est née… les Bleus n’avaient encore qu’une seule étoile sur leur maillot, personne ne pensait un jour devoir conjuguer le verbe « se confiner », chacun croyait qu’il était impensable d’avoir besoin d’un sauf-conduit pour sortir de chez soi… Et le télétravail, lui, n’était encore qu’un privilège alors réservé aux artistes, aux poètes ou autres stars en tout genre…!



Après trois ans de mise en sommeil, beaucoup de choses ont changé, mais l’essentiel a perduré… L’esprit du challenge de vente est toujours présent ; vendre l’île Maurice avec Kuoni et ses partenaires : Air Mauritius, Sunlife, Présence Assistance Tourisme, Mautourco, Hertz et la MTPA.



Et les vainqueurs de la Kuoni’s Cup 2023 fêteront le 10e anniversaire en apothéose en remportant des séjours à l’Ile Maurice dans les Hôtels Sunlife. Les équipes sur le podium repartiront, quant à elles, avec des bons d’achats et autres très jolis lots !



Les partenaires de la Kuoni’s Cup 2023 : Kuoni est devenue une référence internationale incontournable. Elle s’appuie sur l’expertise de plus de 180 personnes, sillonnant la planète pour offrir à ses clients les plus beaux voyages et transformer leurs rêves de voyages en réalité. Au fil des ans, Le Groupe Kuoni France a su tisser un réseau unique de partenaires et de guides sélectionnés pour leurs connaissances et leur envie de partager leurs plus belles découvertes. Notre sélection d’hôtels est accompagnée d’une norme Kuoni allant bien au-delà de la norme locale. Les établissements que nous retenons garantissent des critères de qualité à la hauteur de notre image.



l'Office de Tourisme de l’île Maurice œuvre pour la promotion de cette magnifique destination en mettant en avant cette perle de l'océan Indien qui offre un panel de paysages et d’activités à ses visiteurs. Par son riche patrimoine culturel et historique, ses paysages à couper le souffle et son offre variée d'activités, l'île Maurice est une destination incontournable. Avec ses plages de sable fin, les eaux cristallines du lagon ou encore sa nature luxuriante, l'île fait vibrer les amoureux du grand air. Sa beauté se découvre à chaque coin de rue : sur ses plages, au détour d'une randonnée ou encore avec les locaux, dans l'effervescence des marchés par exemple. En plus de ses magnifiques paysages, l'île Maurice possède une culture et une gastronomie incomparables. L’île se visite toute l’année et l’on profite des festivités pour plonger au cœur de sa culture, empreinte de multiples influences. «Plusieurs peuples. Une seule nation. Tous Mauriciens » Voilà la devise de l’île Maurice.



mautourco est le partenaire de confiance des professionnels du tourisme, dont le Groupe Kuoni France.



Son engagement envers l’Environnement et la Communauté mauricienne comprend : la mise en valeur de l’expérience authentique, l’égalité des chances, la réduction des déchets, la biodiversité et la survie des coraux, une contribution à la communauté locale et la réduction de l’utilisation des ressources.



Sunlife offre un choix de 4 hôtels allant du 4* au 5* sup (Ambre, La Pirogue, Long Beach, Sugar Beach) et l’accès à 3 parcours de golfs dont l’iconique Ile aux Cerfs Golf Course, Anahita et Tamarina. Les 4 établissements proposent des expériences uniques, une gastronomie riche et variée, des plages dignes d’une carte postale, bordées par un magnifique lagon turquoise et des golfs inoubliables.



Air Mauritius, compagnie nationale de l’ile Maurice propose un vol quotidien direct et de nuit entre Paris CDG et l’île Maurice, opéré en Airbus A350-900. La compagnie possède aujourd’hui une des flottes les plus modernes (Airbus A350-900 - Airbus A330-900neo) et peut ainsi réduire de manière significative ses émissions de gaz à effet de serre et ainsi son empreinte carbone. Ces avions de nouvelle génération sont plus économes en carburant (près de 25% en moins selon le constructeur) et offrent un confort inégalé.



A bord, les passagers en classe économique bénéficient d’un vaste choix de divertissements incluant le wifi. Pour rendre ce voyage agréable, une trousse de confort est offerte à tous.

Les passagers de la classe affaire profitent d’une intimité parfaite avec des fauteuils entièrement inclinables donnant place à un véritable lit et tous ont un accès direct au couloir.



Présence Assistance Tourisme, propose une offre unique d’assurances voyages et d’assurances spécialement étudiées pour les professionnels du tourisme (Responsabilité́ Civile et Risques Divers, cautions financières). Présence Assistance Tourisme est le créateur des garanties les plus innovantes qui permettent aux clients du Groupe Kuoni France de réserver leurs voyages en toute sérénité et de voyager en toute sécurité.





L'Île Maurice avec Kuoni Kuoni propose près de 60 séjours et croisière sur l’Ile Maurice et a sélectionné des hôtels réputés dont le standing s’étend du 3 au 6 étoiles. Etablissements conviviaux, adresses mythiques, savoir-faire à la française, joyaux en bord de mer, spas prestigieux, il y a l’embarras du choix. La plupart des voyages Kuoni à l’île Maurice, propose une formule all inclusive pour des vacances en toute sérénité que ce soit en famille, en couple ou entre amis.



Kuoni a choisi avec soin des hôtels spécifiquement adaptés aux familles : chambres communicantes, clubs bébés, enfants, ados… En plus d’un séjour inoubliable, c’est le confort d’une équipe sur place, joignable à tout moment, proposant un large choix d’excursions pour un voyage sur mesure.



Découvrir l’île Maurice va de pair avec une profusion de loisirs et excursions nautiques. Répondre à l’appel des fonds marins en s’inscrivant à une séance de plongée. Ne pas résister à la générosité du vent et des vagues qui favorise la pratique du surf et de ses dérivés. Les promenades en mer sont également une excellente façon d’explorer l’île.



De même, des golfs à l’île Maurice, il y en a pour tous les goûts : grands, petits, plus ou moins difficiles… Quatorze golfs, dont dix 18 trous ! Débutants ou « swingueurs » expérimentés, chacun trouvera forcément un green à son goût !



On l’aura compris, que l’on soit en vacances en famille ou bien en voyage de noces à l’île Maurice, un séjour unique rempli de merveilleuses découvertes nous y attend avec Kuoni.

Site web : https://pro.kuoni.fr/





