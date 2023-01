Scanditours, Celtictours, Donatello, Vacances Fabuleuses : les brochures 2023 de Kuoni sont de sortie

Du côté de l'Europe du Sud, dans la brochure Kuoni, on retrouve :



Espagne



- Itinéraire au volant Sur la route de la Couronne d’Aragon : l’arrière-pays catalan avec logement en parador à certaines étapes. 9 jours/8 nuits, vol + hébergement + location de voiture, à partir de 840 € TTC



- Itinéraire au volant Vuelta andalouse : découverte approfondie de l’Andalousie. 11 jours/10 nuits, vol + hébergement + location de voiture, à partir de 1 110 € TTC



Nouvelles adresses :

• Marbella : Vincci SelecciÓn Estrella del Mar

• Majorque : Hotel Es Port SÓller

• Fuerteventura : Alua Suites Fuerteventura (formule tout compris)

• Nouvelles adresses à Ibiza et Minorque



Grèce



- Circuit accompagné Des vestiges et des dieux (EXCLUSIVITÉ) : tous les incontournables de la Grèce antique, 20 ou 35 pax max. 8 jours/7 nuits, en pension complète sauf 2 repas, avec vols, à partir de 1 250 € TTC



- Séjour avec excursions Chroniques d’Athènes (EXCLUSIVITÉ) : Visites guidées en français et temps libre, 10 pax max. 5 jours/4 nuits, avec petits déjeuners + 2 déjeuners et 1 dégustation, avec vols, à partir de 895 € TTC.



- Itinéraire au volant Grèce septentrionale : les sites incontournables du Nord de la Grèce. 8 jours/7 nuits, vol + hébergement + location de voiture, à partir de 1 275 € TTC



Nouvelles adresses :

• Athènes : The Modernist Athens

• Saroniques et Sporades : New Aegli Hotel, Aktaion Beach Boutique Hotel & Spa, Princess Resort Skiathos

• Macédoine : Eagles Resort

• Péloponnèse : W Costa Navarino

• Corfou : Grecotel LUX ME Costa Botanica

• Cyclades : Mare Vista Hotel (Andros), Dolphin Bay Family Beach Resort (Syros), Grecotel Mykonos Lolita, Niriedes Hotel (Sifnos), Poseidon of Paros Hotel & Spa, Lakki Village (Amorgos), Dionysos Seaside Resort (Ios), On The Rocks Santorini

• Rhodes : Gennadi Grand Resort.



Portugal :



- Itinéraire au volant Paysages culturels du Portugal (EXCLUSIVITÉ) : Tout le Nord du Portugal, à rythme doux. 8 jours/7 nuits, vol + hébergement + location de voiture, à partir de 590 € TTC



- Nouvelles adresses dont le Domes Lake Algarve, avec restaurant flottant.



Adriatique



- Circuit accompagné Panorama de l’Adriatique : combiné Croatie, Bosnie-Herzégovine et Slovénie. 12 jours/11 nuits, en pension complète sauf 3 repas, avec vols, à partir de 2 290 € TTC



- Sélection d’adresses plutôt haut de gamme en Croatie et au Monténégro