Voyage : Zanzibar, le carton de l’hiver

« Zanzibar fait partie des destinations qui ont eu une approche assez stable et facile de leur protocole Covid, comme les Maldives. Et ce sont ces destinations qui ont aussi à attirer les clients, clients qui n’ont donc pas peur que le protocole change tous les deux jours, et protocole facile à comprendre »

« L’île bénéficie également de la non ouverture de l’Asie. Les ventes progressent chaque jour, c’est un carton et une destination qui est montée en flèche »

, précise-t-il.Pour y accéder, il faudra tout de même réunir visa, certificat de vaccination et test PCR négatif de moins de 96h. Mais sur place, ni pass, ni masque, ni même Covid en tant que tel,, confirme de son côté, à la tête de Boomerang Voyages (Groupe NG Travel).Chez ce dernier, qui exploite sur place deux clubs Kappa et un club Coralia, Zanzibar est même dans le Top 3 des séjours les plus vendus de l’hiver, derrière la République dominicaine et Dubaï.Les chiffres parlent d’eux même, Boomerang annonçant déjà, d’octobre à février,sur la destination par rapport à toute la saison d’hiver 2019-2020.