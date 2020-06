Tanzanie: le pays est ouvert et délivre des visas

les voyageurs devront détenir une assurance médicale et qu'ils devraient suivre des directives strictes sur la prévention du Covid-19, imposées par les autorités sanitaires locales. Les touristes subiront un dépistage aux points d’entrée et ceux présentant des symptômes devront séjourner dans un centre d'isolement désigné pour effectuer d'autres tests

les autorités tanzaniennes ont annoncé le 18 mai la levée des restrictions aux vols commerciaux et des mesures de quarantaine systématique imposées aux passagers. Néanmoins, les passagers devront fournir une preuve médicale qu’ils sont testés négatifs au COVID-19. En cas d’absence de cette preuve ou s’ils présentent des symptômes, les passagers seront placés en quarantaine (...) L’épidémie étant active en Tanzanie et le capacitaire sanitaire local très limité, il est conseillé aux ressortissants français de différer tout déplacement vers la Tanzanie

Nous sommes ravis de reprendre les vols réguliers vers Dar es Salaam, l'une des plus grandes villes d'Afrique et une plaque tournante du commerce et du tourisme en Afrique de l'Est

Du côté de de Zanzibar, le Ministre de l'Information, du Tourisme et du Patrimoine de l'archipel, M. Mahmoud Thabit Kombo, précise que "". Le MEAE français annonce dans sa dernière mise à jour que ""...Quelques compagnies aériennes internationales ont récemment déclaré vouloir reprendre du service en Tanzanie, ce qui est notamment le cas de Qatar Airways qui a annoncé la reprise de ses vols réguliers vers l’aéroport international Julius Nyerere de l'ancienne capitale tanzanienne Dar es Salaam dès le 16 Juin prochain." se réjouit le PDG de la compagnie nationale qatarie, M. Akbar Al Baker.Dans la région, un grand nombre de voyagistes souffrent d'une baisse conséquente des réservations, d'au moins 75%, un chiffre terrible pour un secteur dans lequel tant de gens comptent en Afrique, orientale et australe notamment avec l'industrie des safaris qui subie cet impact de plein fouet avec des pertes estimées à 12,4 milliards de dollars...L'ouverture de la Tanzanie ravivent ainsi l'espoir de prochains jours plus heureux pour le secteur.