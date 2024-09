Kuoni lance son challenge de rentrée

"Désert fantastique" (Doha/Doha) à bord du Celestyal Journey

"Merveilles du monde arabe moderne" (Dubaï/Dubaï) à bord de l'EXPLORA I

Nouvelle-Zélande et Australie à bord de l'Heritage Adventurer (184 passagers)

"Amalfi & Sicile" à bord du Royal Clipper

Sicile et Malte à bord du Variety Voyager

Une expérience inédite au cœur de l'hiver boréal à bord du Commandant Charcot pour découvrir le Canada en hiver (PONANT)

Une nouvelle transatlantique de Miami à Lisbonne à bord du Seven Seas Splendor

Lesproposées par Kuoni se distinguent par une sélection de croisières francophones, ainsi qu'une offre unique sur le marché français. Que ce soit en, Kuoni propose une large gamme de croisières sur tous les fleuves, mers et océans du monde.Il est également possible d'enrichir ces croisières avecParmi les nombreuses nouveautés de, on trouve :