Kuoni France : "nous avons fait notre meilleur exercice depuis 2008" 🔑

TourMaG.com - Dertour a annoncé vouloir grandir et acheter des tour-opérateurs spécialistes. Est-ce que vous avez la pression de devoir grandir ? Comme peuvent l'avoir certains de vos confrères, poussés par les fonds d'investissement.



Emmanuel Foiry : Non, pas du tout, mais dans le même temps, nous ne sommes pas freinés.



Des dossiers passent sur nos bureaux, nous en refusons certains, nous en regardons d'autres. Après, nous ne sommes pas pressés et nous n'avons aucune obligation de grandir, c'est la différence avec les private equity.



Très souvent la stratégie est de grossir vite et de sortir au bout de quelques années seulement.



Le groupe au-dessus de Dertour réalise 80 milliards de CA, donc les enjeux ne sont pas les mêmes. La croissance rapide a un but : revendre l'entreprise derrière.



Rewe n'a pas envie de se séparer de son pôle tourisme.



Nous n'avons pas de mot d'ordre comme ce que nous pouvons entendre de la part des private equity.



TourMaG.com - Vous n'avez pas d'ambition démesurée...



Emmanuel Foiry : Notre seule ambition est de bien performer sur le marché français.



En 2023, nous avons réalisé une très belle année, sans doute la meilleure depuis 2008. L'investissement est déjà rentabilisé, malgré 2 années blanches.



A moi maintenant de trouver des idées pour faire grossir les revenus, si cela doit passer par la croissance externe, j'irai voir nos actionnaires pour les convaincre.



Je vois bien quelques cibles intéressantes en termes stratégique, mais pour le moment, nous ne bougeons pas.