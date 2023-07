Kuoni : une acquisition à venir dans le BtoC ?🔑

Nous allons faire une belle année 2023.



Sur l'ensemble l'année 2023, nous allons retrouver les chiffres de 2019. Je parle en termes de chiffre d'affaires, mais pas nécessairement en nombre de clients. Nous ne serons pas loin, mais cet indicateur sera un peu en retrait.



Notre retour au niveau pré-covid est plus rapide que ce que nous avions anticipé. Nous sommes sensiblement au-dessus de notre budget.



Je pense que c'est la dernière fois, où l'année 2019 sera un exercice de référence.





Pour résumer, 2023 sera l'année "0", pour les tour-opérateurs.



Après nous ressentons en ce moment un léger ralentissement. Le 1er semestre sera plus beau que le 2e, c'est une évidence.



L'Irlande, l'Ecosse, l'Islande, l'Italie, la Finlande et Maurice, voilà la liste des destinations, où Kuoni dépasse très largement les seuils de 2019.



Ce phénomène dépend beaucoup des destinations et des opérateurs ayant des problèmes de slots. Par exemple, nous avons ouvert les réservations pour la Laponie, il y a quelques semaines.



Les prises de commandes sont faramineuses, mais la destination a un stock très limité de places. Donc à l'arrivée, la progression sur ce marché sera moins forte.



Nous vivons une période assez rare dans notre industrie : du tour-opérating à l'incoming, donc tout le monde profite du revenge travel. Nous passons à travers toutes les gouttes, notre secteur est au beau fixe, alors que d'autres industries sont en grande difficulté.



L'immobilier ralentit, l'habillement est en restructuration et le tourisme n'arrive plus Ă fournir.

Oui et c'est aussi devenu notre réalité économique.



Nous avons été l'industrie qui a connu l'arrêt le plus long pendant le covid, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais c'est une hypothèse.



Nous assistons à un phénomène de rattrapage bien plus fort que d'autres industries.