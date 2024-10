Plein Cap sur 2025

Si PLEIN CAP affiche une longévité à faire pâlir plus d’un concurrent, c’est parce que l’agence a su prendre des risques en exploitant des navires à taille humaine. En 1997 et jusqu’en 2010, elle affrète à l’année le MS Adriana et devient même son principal actionnaire. Cet engagement insufflera un réel dynamisme à la société. Créer des itinéraires longtemps inégalés, révéler des destinations méconnues s’inscrira comme le « fer de lance » de PLEIN CAP.



PLEIN CAP sera pionnier ou novateur sur des destinations comme la Libye, la Syrie, l’océan Indien, l’Algérie, l’Albanie, la Croatie… D’ailleurs, nombreux sont les acteurs qui ont vanté ses produits sans réaliser qu’ils avaient été mûrement étudiés afin d’offrir le meilleur.



C’est ainsi qu’en 1992 naît une formidable collaboration avec Scanditours/Kuoni. Elle durera quasiment 30 ans avec le référencement dans leurs brochures de la totalité des programmations PLEIN CAP.

D’autres opérateurs du secteur touristique et d’importants TO culturels notamment Arts et Vie, Intermèdes ou encore Histoire et Voyages, n’hésiteront pas à les distribuer pendant plus de 25 ans. Plus récemment, des partenariats ont été noués avec Hangard Voyages, Voyages Périer et Verdié Voyages.