TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !

La licence d'Air Antilles a été renouvelée jusqu'à fin janvier 2026


Nous le pressentions tout au long de la journée et au fil des échanges, Air Antilles s'est vu accorder un renouvellement de sa licence, non pas pour un seul petit mois, mais jusqu'au 31 janvier 2026. De quoi clore le sujet du nouvel investisseur et offrir un peu de visibilité aux salariés, mais surtout aux clients.


Rédigé par le Mardi 30 Septembre 2025

La licence d'Air Antilles a été renouvelée jusqu'à fin janvier 2026 - Depositphotos
La licence d'Air Antilles a été renouvelée jusqu'à fin janvier 2026 - Depositphotos
Aer Lingus
Les salariés d'Air Antilles et les clients peuvent souffler.

La compagnie a obtenu le droit de passer l'hiver, l'équivalent de la haute saison touristique dans la région. Après avoir obtenu des renouvellements mensuels, la DGAC a décidé d'accorder un laps de temps suffisamment important pour lui permettre de clore l'épineux dossier de l'ouverture de capital.

En difficulté financière et dans l'obligation de trouver entre 10 et 15 millions d'euros, la direction a réussi à identifier deux investisseurs susceptibles d'apporter la manne nécessaire à la survie de la compagnie.

Deux lettres d'intention sont parvenues sur le bureau de la collectivité de Saint-Martin, l'actionnaire majoritaire.

Fort de ces documents, la DGAC a donc décidé d'accorder trois mois à Air Antilles pour finaliser l'opération.

Toute la journée et d'après nos échanges avec différentes parties prenantes, nous avions anticipé un dénouement positif et un renouvellement de la licence, devenue temporaire depuis avril 2025.

La bonne nouvelle est tombée.

Selon nos confrères de Guadeloupe la Première, Air Antilles a vu sa licence étendue jusqu'au 31 janvier 2026.

Air Antilles : une licence temporaire en raison de difficultés financières

Autres articles
Un document indispensable pour commercialiser les billets.

Pour l'obtenir et la conserver, l’entreprise doit pouvoir démontrer une certaine solidité financière, ce qui n'était plus le cas pour Air Antilles.

Il est prévu, au titre du règlement (UE) n° 1008/2008, qu'une licence temporaire soit décernée lorsqu’un transporteur n’est plus en mesure de satisfaire à ses obligations financières à 12 mois.

Ce qui a été le cas en avril dernier.

De plus, la motivation avait alors été renforcée par l'ouverture d'une conciliation auprès du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Une audience était d’ailleurs prévue la semaine dernière.

Pour remédier à ces graves problèmes de trésorerie, provoqués par un nombre trop faible d'avions opérationnels, une reprise d'activité tardive et donc des revenus insuffisants, l'actionnaire majoritaire s'est lancé en quête d'investisseurs.

A lire : Air Antilles : faut-il s'inquiéter de la licence temporaire ?

Un processus d'ouverture du capital dont il était question depuis la relance de la dérive verte.

"Un certain nombre de personnes se sont manifestées ces derniers temps.

En tant que collectivité et premier actionnaire, nous avons mandaté une banque d’affaires afin qu’elle mène un travail de fond sur les 4 ou 5 dossiers que nous avons sur la table. Elle se chargera de vérifier le sérieux de ceux-ci, mais aussi leur solidité financière, afin de désigner le futur actionnaire qui pourra entrer au capital d’Air Antilles.

C’est une étape importante pour redynamiser la compagnie," nous a confié dernièrement le président du Conseil territorial de Saint-Martin.

Air Antilles : trois mois pour finaliser le refinancement de la compagnie

D'après nos informations, une réunion a eu lieu la semaine dernière avec les différents acteurs intéressés.

Il en ressort que deux lettres d'intention ont été signées et déposées sur le bureau de Louis Mussington. Des documents qui ont été transmis au ministère des Outre-mer, en charge de suivre le dossier.

Deux réunions ont d'ailleurs eu lieu ces derniers jours.

L'une au Palais de l'Élysée pour s'assurer du soutien du président. Il a été rappelé à l'entourage d'Emmanuel Macron que le président de la collectivité avait apporté son soutien à la liste Renaissance lors des dernières législatives.

La délégation serait repartie rassurée, avant de rencontrer les équipes de Manuel Valls.

Dans ce deuxième entretien, plus formel, les personnes présentes ont étudié la solidité et la viabilité des deux potentiels repreneurs. Un deuxième échange qui s’est aussi plutôt bien déroulé, preuve en est le renouvellement de la licence.

A lire : Air Antilles : sur le départ, Jérôme Arnaud dresse un point complet de la situation !

"Il y a des investisseurs antillais, allemands, canadiens et nigériens. L’objectif de cette recapitalisation est de continuer à être très présents dans cette zone caribéenne, tout en maintenant l’activité d’Island Hopping, consistant à aller d’île en île.

L’enjeu est donc de préserver la connectivité.

À la fin du mois, nous n’aurons pas d’autre choix que d’annoncer un repreneur et je tiens à rappeler que les billets sont en vente et que les gens peuvent nous faire confiance," nous avait alors affirmé le président de la collectivité et patron de la compagnie.

Air Antilles a donc trois mois pour finaliser son refinancement. Ce sera sans doute le renouvellement de la dernière chance.

Lu 102 fois

Tags : air antilles, saint martin
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 30 Septembre 2025 - 09:51 Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

Lundi 29 Septembre 2025 - 13:31 Play cesse ses opérations et annule tous ses vols

Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

Samaná, l'âme secrète des Caraïbes

Samaná, l'âme secrète des Caraïbes
À l'extrémité nord-est de la République dominicaine, la péninsule de Samaná déploie ses trésors...
Dernière heure

Grève 2 octobre : quel impact dans les transports ?

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

BEAU VOYAGE - Conseiller.ère Voyages sur-mesure expérimenté.e - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CFA VOYAGES - Conseiller voyages spécialiste Asie du Sud-Est, Japon, Australie, USA, Polynésie et Egypte H/F - CDI - (Paris 13e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOSEJOURS - Agent de réservation H/F - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi
Partez en France

Partez en France

Le Groupe Pierre & Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !

Le Groupe Pierre &amp; Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025

Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !
Transport

Transport

Grève 2 octobre : quel impact dans les transports ?

Grève 2 octobre : quel impact dans les transports ?
La Travel Tech

La Travel Tech

L'EuroAirport modernise son site Internet

L'EuroAirport modernise son site Internet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains
HotelMaG

Hébergement

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France
TravelJobs

Emploi & Formation

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias