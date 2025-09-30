Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !

Il y a des investisseurs antillais, allemands, canadiens et nigériens. L’objectif de cette recapitalisation est de continuer à être très présents dans cette zone caribéenne, tout en maintenant l’activité d’Island Hopping, consistant à aller d’île en île.



L’enjeu est donc de préserver la connectivité.



À la fin du mois, nous n’aurons pas d’autre choix que d’annoncer un repreneur et je tiens à rappeler que les billets sont en vente et que les gens peuvent nous faire confiance,

D'après nos informations, une réunion a eu lieu la semaine dernière avec les différents acteurs intéressés.Il en ressort que deux lettres d'intention ont été signées et déposées sur le bureau de Louis Mussington. Des documents qui ont été transmis au ministère des Outre-mer, en charge de suivre le dossier.Deux réunions ont d'ailleurs eu lieu ces derniers jours.La délégation serait repartie rassurée, avant de rencontrer les équipes de Manuel Valls.Dans ce deuxième entretien, plus formel, les personnes présentes ont étudié la solidité et la viabilité des deux potentiels repreneurs. Un deuxième échange qui s’est aussi plutôt bien déroulé, preuve en est le renouvellement de la licence." nous avait alors affirmé le président de la collectivité et patron de la compagnie.