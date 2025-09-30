Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre

Radisson Individuals étend désormais son portefeuille autour de trois nouveaux positionnements :



Radisson Individuals Premier : des hôtels haut de gamme supérieur adaptés aux séjours d’affaires comme de loisirs, distingués par leur design raffiné et leurs équipements premium.

Radisson Individuals Boutique : une collection d’hôtels intimistes et élégants, valorisant l’esprit local et des expériences authentiques.

Radisson Individuals Retreats : des retraites immersives et ressourçantes, privilégiant la nature et le bien-être dans des destinations d’exception.



Ces segments viennent compléter l’offre initiale, permettant au groupe de mieux répondre à la diversité des attentes des voyageurs et des marchés.