Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre

Le groupe se réinvente avec Premier, Boutique et Retreats


Radisson Hotel Group poursuit l’essor de sa marque Radisson Individuals, qui vient de franchir le cap symbolique des 100 établissements. Avec l’intégration de trois nouveaux segments le groupe élargit son offre afin de séduire une clientèle variée et renforcer la visibilité des hôteliers indépendants au sein de son réseau mondial.


Rédigé par le Mardi 30 Septembre 2025

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre - Depositphotos @iakovenko123
Radisson Hotel Group célèbre la croissance de sa marque Radisson Individuals, qui compte désormais plus de 100 établissements en exploitation ou en développement depuis son lancement en 2020.

Avec l’arrivée de trois nouvelles déclinaisons, Premier, Boutique et Retreats, le groupe entend renforcer son attractivité auprès des voyageurs comme des hôteliers.

Depuis son lancement il y a cinq ans, Radisson Individuals a su séduire des hôteliers indépendants et des chaînes régionales souhaitant intégrer un réseau international tout en préservant leur identité.

La marque repose sur une formule flexible : chaque établissement conserve son caractère propre, tout en bénéficiant de la visibilité, de la distribution et des standards de qualité du groupe.

Trois segments pour élargir l’offre

Radisson Individuals étend désormais son portefeuille autour de trois nouveaux positionnements :

Radisson Individuals Premier : des hôtels haut de gamme supérieur adaptés aux séjours d’affaires comme de loisirs, distingués par leur design raffiné et leurs équipements premium.
Radisson Individuals Boutique : une collection d’hôtels intimistes et élégants, valorisant l’esprit local et des expériences authentiques.
Radisson Individuals Retreats : des retraites immersives et ressourçantes, privilégiant la nature et le bien-être dans des destinations d’exception.

Ces segments viennent compléter l’offre initiale, permettant au groupe de mieux répondre à la diversité des attentes des voyageurs et des marchés.

Radisson Inviduals pleine expansion mondiale

Radisson Individuals poursuit son développement international avec plusieurs ouvertures récentes.

En France, Le Relais de La Malmaison propose un cadre verdoyant aux portes de Paris, tandis que l’HARBR Hotel Ludwigsburg, près de Stuttgart, incarne un style urbain contemporain.

Dans l’océan Indien, le Crystals Beach Resort Belle Mare enrichit l’offre mauricienne du groupe, et en Inde, le Namah Nainital, intégré à la collection Retreats, offre une expérience immersive au cœur de l’Uttarakhand.

Pour Elie Younes, vice-président exécutif et directeur mondial du développement de Radisson Hotel Group, "le succès exceptionnel de Radisson Individuals témoigne de notre capacité à anticiper les tendances et à offrir une valeur ajoutée à nos partenaires comme à nos voyageurs".


Tags : etablissement, radisson hotel group
