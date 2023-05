Le Radisson Hotel Group accélère son développement en France

Nous souhaitons intensifier nos activités à Paris et assurer notre présence dans les principales provinces et destinations de loisirs du pays.



Notre objectif est de renforcer Radisson Blu comme l'une des principales marques d'hôtels haut de gamme en France et de consolider Radisson et Radisson RED dans le segment haut de gamme. Nous sommes convaincus de la force de nos marques, de la contribution de notre système et de notre modèle opérationnel. La combinaison idéale pour créer de la valeur pour les propriétaires d'hôtels

Avec 18 hôtels en exploitation et 4 nouveaux projets, il y a de la place pour un plan d'expansion ambitieux

La variété des marques du groupe, allant du luxe au milieu de gamme, et sa capacité à fournir des solutions de conversion créatives et flexibles, nous permettent de présenter des solutions de marque (et d'exploitation) pertinentes aux propriétaires. En outre, et c'est le plus important, Radisson Hotel Group est en mesure de saisir des opportunités dans le cadre d'un contrat de location, de gestion ou de franchise - cette approche industrielle constitue un avantage concurrentiel immédiat