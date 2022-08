Choice Hotels International s’offre les hôtels américains de Radisson

Sous réserve que tous les contrats de franchise signés avec l’une des 9 marques de Radisson Hotels Americas (Radisson Blu, Radisson, Radisson Individuals, Park Plaza, Radisson RED, Country Inn & Suites by Radisson Park Inn by Radisson, Radisson Inn & Suites et Radisson Collection) restent en place, le groupe Choice Hotels International ajoute 67 000 chambres à son inventaire au Canada, en Amérique latine, dans les Caraïbes, mais surtout sur le territoire des Etats-Unis, particulièrement sur la côte Ouest et le Midwest. Tous les hôtels sont en franchise, avec quelques contrats de gestion et seulement trois établissements en propriété.Pour Choice Hotels International, c’est une opportunité de se renforcer dans les catégories midscale et haut de gamme et d’élargir son offre en direction de la clientèle Affaires, une clientèle privilégiée pour Radisson et ses marques satellites.