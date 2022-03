Arabie Saoudite : Choice Hotels et Seera Group ouvrent deux nouveaux hôtels

CHME, une filiale de Seera Holding Group, agence de voyage cotée en bourse de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), a ouvert deux nouvelles hôtels en Arabie Saoudite : Clarion Jeddah Airport et Comfort King Road Jeddah.



Le Clarion Hotel Jeddah Airport est composé de 200 chambres et est situé sur la route du Prince Majid, à seulement trois minutes du nouvel aéroport international King Abdul-Aziz et de la gare de l’aéroport de Djeddah.



L’hôtel est facilement accessible depuis le centre ville de Jeddah et est également situé à proximité du Mall of Arabia, l’un des plus grands centres commerciaux de Jeddah