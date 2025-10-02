TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Hugues Marchessaux (Air Austral) : la stratégie du hub régional [ABO]

Hugues Marchessaux était présent à l'IFTM sur le stand d'Air Austral


TourMaG a rencontré Hugues Marchessaux sur le stand d’Air Austral lors du dernier IFTM. Après un été correct mais plombé par des A220 cloués au sol et dont il veut désormais se débarrasser, il nous a partagé sa vision stratégique pour faire de Saint-Denis de la Réunion un grand HUB à la croisée des régions Europe, Afrique et Asie.


Rédigé par le Jeudi 2 Octobre 2025

Hugues Marchessaux la semaine dernière à Paris au salon IFTM. Photo : C.Hardin
Hugues Marchessaux la semaine dernière à Paris au salon IFTM. Photo : C.Hardin
Aer Lingus
Incontournable moment de la rentrée, Hugues Marchessaux, Président du directoire d'Air Austral et ses équipes étaient bien au rendez-vous de l’IFTM la semaine dernière.

Depuis son dernier entretien avec TourMaG en juin dernier, la saison d’été est passée et permet de faire un point d’étape concernant le long et le moyen-courrier, mais aussi d’évoquer cette intéressante stratégie de faire de Saint-Denis un vrai hub régional interconnecté à l’Europe, l’Asie et l’Afrique.


Quelques raisons de se réjouir

Patrick Lebreton, Président du Comité Réunionnais du Tourisme avec Priya Padavatan Miss Réunion 2025 sur le salon IFTM. Photo : C.Hardin
Patrick Lebreton, Président du Comité Réunionnais du Tourisme avec Priya Padavatan Miss Réunion 2025 sur le salon IFTM. Photo : C.Hardin
En cette fin d’été, Hugues Marchessaux, le président du directoire d’Air Austral, avait quelques raisons de se réjouir.

Sur une ligne qui reste très concurrentielle, Air Austral a, cet été, enregistré le taux de remplissage le plus élevé vers la Réunion, « tout en préservant une bonne qualité de recette », a-t-il tenu à préciser.

Le matin même, sur le stand « Réunion » tout proche, Patrick Lebreton, président du Comité réunionnais du tourisme, avait dévoilé les bons chiffres de fréquentation touristique du premier semestre 2025, en augmentation de 3 % par rapport à 2024.


L’A220, le boulet d’Air Austral

Toujours concernant le long-courrier, Bangkok, au rythme de deux fréquences, a également bien performé en tant que destination, mais aussi comme porte d’entrée en Asie.

Concernant la desserte de Mayotte, les choses ont été plus compliquées. En cause, un Boeing 787 qui devait sortir d’une immobilisation longue en Espagne au mois de juillet, mais qui, finalement, n’a pu être disponible qu’en septembre, obligeant Air Austral à réduire ses fréquences.

Mais c’est le réseau et surtout la flotte moyen-courrier qui ont tout de même un peu plombé l’été, avec deux A220 sur trois que compte la compagnie, toujours immobilisés pour des problèmes de moteurs et qui rendent « très en colère » le dirigeant d’Air Austral.

Avec pratiquement les deux tiers de la flotte immobilisée et assez loin des principaux centres techniques mondiaux pour espérer des interventions rapides, le programme moyen-courrier a été littéralement massacré, avec de nombreux changements de programmes, d’horaires, et des indemnisations qui se traduisent par des pertes pour la compagnie, sans compter une dégradation de l’image de l’entreprise.

« On fait subir à nos clients des choses qu’on ne devrait pas leur faire subir, et je m’en excuse très sincèrement auprès d’eux », nous a déclaré Hugues Marchessaux.

Changement de flotte moyen-courrier

« Se débarrasser au plus vite des A.220 ». Photo : Clement Alloing
« Se débarrasser au plus vite des A.220 ». Photo : Clement Alloing
Clairement, il souhaite désormais se débarrasser des A220 et le plus rapidement possible. Air Austral veut revenir sur les bons vieux standards comme le Boeing 737 ou l’Airbus A320, dont la fiabilité n’est plus à démontrer.

C’est l’enjeu des mois à venir avec, s’il le faut, un recours à l’affrètement temporaire. Il y a urgence à stabiliser le programme moyen-courrier dont Hugues Marchessaux rappelle qu’il est complémentaire du long-courrier. « Quand vous avez deux programmes dont l’un dysfonctionne, ça pose d’énormes problèmes. »

Pour l’instant, et concernant les appareils moyen-courriers, les choix ne sont pas faits entre Airbus et Boeing.

Plus tard, mais les discussions se tiennent déjà, se posera le sujet du remplacement de la flotte long-courrier où, là aussi, le match se déroulera entre l’A350 et ses concurrents de chez Boeing.

Ouverture de lignes et accords commerciaux

Quant à la conjoncture actuelle, le dynamisme du marché « Océan Indien » a favorisé la mise en place de nombreux accords commerciaux.

Le dernier en date est un accord avec la compagnie Condor, qui va permettre de capter un nouveau marché en permettant aux touristes allemands de rejoindre la Réunion depuis Francfort jusqu’à quatre fois par semaine via une connexion Air Austral bien étudiée à l’île Maurice.

Aussi, en plus de celui signé il y a quelque temps avec Madagascar Airlines, Hugues Marchessaux nous a annoncé avoir signé un accord de SPA (Special Prorate Agreement) avec Aircalin (Air Calédonie Internationale) pour reconnecter la Réunion à Nouméa via Bangkok.

Air Austral a également signé un accord avec Airlink, compagnie sud-africaine, qui va lui permettre de redistribuer au-delà de Johannesburg sur le cône sud-africain grâce au réseau très dense d’Airlink.

Une dizaine de nouvelles destinations en Afrique du Sud sont disponibles, et des discussions avec d’autres compagnies sont en cours pour étendre encore cette offre.

En termes de lignes, une réflexion est en cours pour ouvrir Moroni de façon saisonnière dans un premier temps, et la filiale Ewa, basée à Mayotte, a annoncé l’ouverture de la ligne Mayotte-Tananarive à Madagascar, en complément de Majunga, Nosy Bé et Diego-Suarez.

Côté produit, le programme de fidélité, MyCapricorn vient d’être rénové pour plus de simplicité et de facilité pour les clients dans la conversion de points cumulés en billets d’avion.

S’affirmer en tant que HUB régional

Autres articles
Évoquant la stratégie, l’idée d’un hub régional fait son chemin et semble être le grand projet stratégique d’Air Austral.

À ce sujet, le président du directoire d’Air Austral fait le constat suivant : « Quand on regarde l’océan Indien, c’est à peu près 13 millions de passagers chaque année qui transitent d’un point A à un point B, pas forcément au départ de la Réunion. Cela peut être de Madagascar en allant à Maurice ou aux Maldives, par exemple.

Aujourd’hui, nous transportons un peu plus d’un million de passagers, donc un peu moins de 10 % de ce marché pour lequel nous sommes très bien placés. »

L’Afrique et son avenir important en termes de développement aérien font aussi partie des réflexions au sein d’Air Austral, sans que son patron ne puisse nous en dire plus pour l’instant.

Connexions vers l’Europe, vers l’Afrique, mais aussi vers l’Asie.

« Bangkok est un axe majeur dans notre développement actuel et dans le futur », nous a-t-il confié.

Pour lui, la Thaïlande allie deux intérêts forts. D’abord, c’est un pays touristique en soi et plutôt bon marché, avec une qualité de service que tout le monde relève.

C’est aussi une gateway sur l’Asie et, depuis l’aéroport de Bangkok, il est possible d’aller n’importe où en Asie.

C’est avec cette stratégie, soutenue par les actionnaires privés et publics, et fort d’un exercice où, pour la première fois depuis 2018, la compagnie a dégagé un petit résultat d’exploitation positif, qu’Hugues Marchessaux espère un retour à une croissance rentable sur les années à venir, tout en restant prudent.

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Christophe Hardin
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 575 fois

Tags : air austral, Hughes Marchessaux
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Terres Lointaines ouvre ses petits groupes aux agences de voyages [ABO]

Terres Lointaines ouvre ses petits groupes aux agences de voyages [ABO]

Hugues Marchessaux (Air Austral) : la stratégie du hub régional [ABO] Hugues Marchessaux (Air Austral) : la stratégie du hub régional [ABO]

RSE et voyages d’affaires : des intentions fortes mais des réalités contrastées [ABO] RSE et voyages d’affaires : des intentions fortes mais des réalités contrastées [ABO]

Ultra long-courriers : prouesse technique ou modèle d’avenir pour l’aviation commerciale ? [ABO] Ultra long-courriers : prouesse technique ou modèle d’avenir pour l’aviation commerciale ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO] Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO] Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO] La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Mondial Tourisme
Dernière heure

Terres Lointaines ouvre ses petits groupes aux agences de voyages [ABO]

Hugues Marchessaux (Air Austral) : la stratégie du hub régional [ABO]

DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris

Exploris placée en redressement judiciaire

Caraïbes : un paquebot Royal Caribbean secourt un radeau à la dérive

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Sète (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Carré Voyages rachète Nortours

Carré Voyages rachète Nortours
Partez en France

Partez en France

maeva rachète Parcel Tiny House

maeva rachète Parcel Tiny House
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris

DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !
Transport

Transport

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains
HotelMaG

Hébergement

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Exploris placée en redressement judiciaire

Exploris placée en redressement judiciaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias