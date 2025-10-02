Hugues Marchessaux (Air Austral) : la stratégie du hub régional [ABO]

Évoquant la stratégie, l’idée d’un hub régional fait son chemin et semble être le grand projet stratégique d’Air Austral.



À ce sujet, le président du directoire d’Air Austral fait le constat suivant : « Quand on regarde l’océan Indien, c’est à peu près 13 millions de passagers chaque année qui transitent d’un point A à un point B, pas forcément au départ de la Réunion. Cela peut être de Madagascar en allant à Maurice ou aux Maldives, par exemple.



Aujourd’hui, nous transportons un peu plus d’un million de passagers, donc un peu moins de 10 % de ce marché pour lequel nous sommes très bien placés. »



L’Afrique et son avenir important en termes de développement aérien font aussi partie des réflexions au sein d’Air Austral, sans que son patron ne puisse nous en dire plus pour l’instant.



Connexions vers l’Europe, vers l’Afrique, mais aussi vers l’Asie.



« Bangkok est un axe majeur dans notre développement actuel et dans le futur », nous a-t-il confié.



Pour lui, la Thaïlande allie deux intérêts forts. D’abord, c’est un pays touristique en soi et plutôt bon marché, avec une qualité de service que tout le monde relève.



C’est aussi une gateway sur l’Asie et, depuis l’aéroport de Bangkok, il est possible d’aller n’importe où en Asie.



C’est avec cette stratégie, soutenue par les actionnaires privés et publics, et fort d’un exercice où, pour la première fois depuis 2018, la compagnie a dégagé un petit résultat d’exploitation positif, qu’Hugues Marchessaux espère un retour à une croissance rentable sur les années à venir, tout en restant prudent.