Air Austral et Aircalin partenaires sur la ligne Saint-Denis et Nouméa via Bangkok

Les passagers pourront emprunter la passerelle Réunion-Nouméa selon l’itinéraire suivant :



Dans le sens Réunion-Nouméa, chaque mercredi :

Départ de La Réunion (RUN) à 20h00 le mercredi – arrivée à Bangkok (BKK) à 06h55 le jeudi

Correspondance Aircalin: départ de Bangkok le jeudi à 16h25, arrivée à Nouméa (NOU) à 06h30 le lendemain matin



Le trajet retour Nouméa-Réunion, s’effectuera chaque mercredi et samedi :

Départ de Nouméa à 01h30 du matin (dans la nuit du vendredi au samedi) – arrivée à Bangkok à 07h40

Correspondance Air Austral : départ de Bangkok à 09h00 mercredi et samedi, arrivée à La Réunion à 13h45



Les passagers bénéficieront d’un tarif unique à partir de 2082€ TTC* (208 000 CFP TTC) A/R en classe économique incluant un seul billet pour l’ensemble du parcours, une tarification simplifiée, et la continuité des bagages de bout en bout.