Air Austral et Aircalin partenaires sur la ligne Saint-Denis et Nouméa via Bangkok

Disponible dès le 1er novembre 2025


À partir du 1er novembre 2025, Air Austral et Aircalin lanceront une nouvelle liaison interline entre Saint-Denis et Nouméa via Bangkok, avec un tarif unique à partir de 2 082 € TTC aller-retour.


Rédigé par le Jeudi 30 Octobre 2025

Air Austral et Aircalin partenaires sur la ligne Saint-Denis et Nouméa via Bangkok - Depositphotos.com Auteur LisaStrachan
Hugues Marchessaux, Président du directoire d'Air Austral avait développé dans les colonnes de TourMaG la stratégie de la compagnie de faire de Saint-Denis un vrai hub régional interconnecté à l’Europe, l’Asie et l’Afrique.

Il avait également dévoilé avoir signé un accord de SPA (Special Prorate Agreement) avec Aircalin (Air Calédonie Internationale) pour reconnecter la Réunion à Nouméa via Bangkok. Aujourd'hui, la compagnie et son partenaire officialisent dans un communiqué de presse, ce partenariat commercial de type Interline (SPA).

À compter de ce samedi 1er novembre 2025, ce nouvel accord proposera aux voyageurs une liaison simplifiée entre La Réunion (Saint-Denis de La Réunion) et la Nouvelle-Calédonie (Nouméa) via Bangkok.

Un tarif unique La Réunion, Nouméa via Bangkok

Les passagers pourront emprunter la passerelle Réunion-Nouméa selon l’itinéraire suivant :

Dans le sens Réunion-Nouméa, chaque mercredi :
Départ de La Réunion (RUN) à 20h00 le mercredi – arrivée à Bangkok (BKK) à 06h55 le jeudi
Correspondance Aircalin: départ de Bangkok le jeudi à 16h25, arrivée à Nouméa (NOU) à 06h30 le lendemain matin

Le trajet retour Nouméa-Réunion, s’effectuera chaque mercredi et samedi :
Départ de Nouméa à 01h30 du matin (dans la nuit du vendredi au samedi) – arrivée à Bangkok à 07h40
Correspondance Air Austral : départ de Bangkok à 09h00 mercredi et samedi, arrivée à La Réunion à 13h45

Les passagers bénéficieront d’un tarif unique à partir de 2082€ TTC* (208 000 CFP TTC) A/R en classe économique incluant un seul billet pour l’ensemble du parcours, une tarification simplifiée, et la continuité des bagages de bout en bout.

