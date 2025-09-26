TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

Les cadres qui n’avaient eu aucune proposition de reclassement, qui n’étaient pas candidats au départ et qui ont été licenciés purement et simplement, je croyais en leur victoire. Je suis choqué de voir qu’ils n’ont pas gagné

Avec une consœur, nous avons déjà obtenu des condamnations de TUI à Paris et Rouen, ainsi qu'à Nanterre pour un dossier analogue. Là, malgré les mêmes arguments, la décision est différente. Mais dans nos métiers, on sait que ce n’est jamais un voyage en une étape : il y a toujours l’appel

Depuis longtemps, TUI a oublié son ADN. Aujourd’hui, ce qui compte, c’est le cash, la financiarisation

L’État a soutenu les entreprises avec le "quoi qu’il en coûte". TUI France a profité du chômage partiel, du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)… Où est la reconnaissance de cet accompagnement ? J’ai l’impression que ça a surtout servi à sauver les actionnaires, pas les salariés