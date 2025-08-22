TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Grégory Gérard (Nouvelles Frontières) quitte TUI France

il a passé 20 ans au sein de TUI France


Fort de vingt ans d’expérience au sein du groupe TUI, Grégory Gérard a gravi tous les échelons jusqu’à devenir directeur de la production Nouvelles Frontières.


Rédigé par le Lundi 1 Septembre 2025

Grégory Gérard (Nouvelles Frontières) quitte TUI France - Photo TUI France
Grégory Gérard vient d'annoncer son départ de TUI France.

Depuis près de vingt ans, Grégory Gérard évolue au sein du groupe TUI, où il a occupé une diversité de fonctions liées à la production, au revenue management et à la distribution.

Entré en 2005 comme agent de voyages, il a progressivement gravi les échelons pour devenir, en janvier 2023, Head of Produits Circuits.

Son rôle actuel englobe alors la direction produits Nouvelles Frontières, tant pour la production individuelle que pour les groupes, ainsi que la supervision du revenue management, du setup et du back-office.

Le parcours de Grégory Gérard au sein de TUI France

Après avoir exercé comme agent de voyages jusqu’en 2009, il rejoint la partie opérationnelle de TUI en qualité de chargé de paramétrage.

Il évolue ensuite vers des responsabilités accrues, notamment comme responsable service paramétrage spécialiste (2013-2016), puis comme chef de produit opérations externes et partenariats en 2016.

En 2017, il prend la direction du Revenue Management Circuits, poste qu’il occupera plus de quatre ans.

Dans un post LinkedIn, il précise : "J’ai eu la chance de vivre un parcours riche et passionnant : de mes débuts comme agent de voyages, à mes années au setup, en revenue management, puis en production.

Mais l’expérience qui m’a le plus marqué, c’est d’avoir eu l’honneur et la fierté d’avoir la responsabilité de Nouvelles Frontières."

La suite de son aventure professionnelle s'écrira au Cambodge... !

