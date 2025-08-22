Grégory Gérard (Nouvelles Frontières) quitte TUI France

"J’ai eu la chance de vivre un parcours riche et passionnant : de mes débuts comme agent de voyages, à mes années au setup, en revenue management, puis en production.



Mais l’expérience qui m’a le plus marqué, c’est d’avoir eu l’honneur et la fierté d’avoir la responsabilité de Nouvelles Frontières."

Après avoir exercé comme agent de voyages jusqu’en 2009, il rejoint la partie opérationnelle de TUI en qualité de chargé de paramétrage.Il évolue ensuite vers des responsabilités accrues, notamment comme responsable service paramétrage spécialiste (2013-2016), puis comme chef de produit opérations externes et partenariats en 2016.En 2017, il prend la direction du Revenue Management Circuits, poste qu’il occupera plus de quatre ans.Dans un post LinkedIn, il précise :