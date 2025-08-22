Grégory Gérard (Nouvelles Frontières) quitte TUI France

Grégory Gérard vient d'annoncer son départ de TUI France.
Depuis près de vingt ans, Grégory Gérard évolue au sein du groupe TUI, où il a occupé une diversité de fonctions liées à la production, au revenue management et à la distribution.
Entré en 2005 comme agent de voyages, il a progressivement gravi les échelons pour devenir, en janvier 2023, Head of Produits Circuits.
Son rôle actuel englobe alors la direction produits Nouvelles Frontières, tant pour la production individuelle que pour les groupes, ainsi que la supervision du revenue management, du setup et du back-office.
A lire aussi : "Budget malin", France... : Nouvelles Frontières met le cap sur 2026
Depuis près de vingt ans, Grégory Gérard évolue au sein du groupe TUI, où il a occupé une diversité de fonctions liées à la production, au revenue management et à la distribution.
Entré en 2005 comme agent de voyages, il a progressivement gravi les échelons pour devenir, en janvier 2023, Head of Produits Circuits.
Son rôle actuel englobe alors la direction produits Nouvelles Frontières, tant pour la production individuelle que pour les groupes, ainsi que la supervision du revenue management, du setup et du back-office.
A lire aussi : "Budget malin", France... : Nouvelles Frontières met le cap sur 2026
Le parcours de Grégory Gérard au sein de TUI France
Autres articles
-
TUI France : +11% de réservations au départ de Lille pour l’été 2025
-
TUI France : 30 destinations proposées au départ de Lyon pour l’été 2025
-
TUI France : 4 ans après le PSE, 65 anciens cadres réclament des indemnités
-
TUI France renforce ses engagements hôteliers pour consolider son modèle club
-
Lorraine Aéroport : trois opérateurs unissent leurs forces pour augmenter les capacités
Après avoir exercé comme agent de voyages jusqu’en 2009, il rejoint la partie opérationnelle de TUI en qualité de chargé de paramétrage.
Il évolue ensuite vers des responsabilités accrues, notamment comme responsable service paramétrage spécialiste (2013-2016), puis comme chef de produit opérations externes et partenariats en 2016.
En 2017, il prend la direction du Revenue Management Circuits, poste qu’il occupera plus de quatre ans.
Dans un post LinkedIn, il précise : "J’ai eu la chance de vivre un parcours riche et passionnant : de mes débuts comme agent de voyages, à mes années au setup, en revenue management, puis en production.
Mais l’expérience qui m’a le plus marqué, c’est d’avoir eu l’honneur et la fierté d’avoir la responsabilité de Nouvelles Frontières."
Il évolue ensuite vers des responsabilités accrues, notamment comme responsable service paramétrage spécialiste (2013-2016), puis comme chef de produit opérations externes et partenariats en 2016.
En 2017, il prend la direction du Revenue Management Circuits, poste qu’il occupera plus de quatre ans.
Dans un post LinkedIn, il précise : "J’ai eu la chance de vivre un parcours riche et passionnant : de mes débuts comme agent de voyages, à mes années au setup, en revenue management, puis en production.
Mais l’expérience qui m’a le plus marqué, c’est d’avoir eu l’honneur et la fierté d’avoir la responsabilité de Nouvelles Frontières."