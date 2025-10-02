Nicolas De Gols nommé directeur général du Shangri-La Paris

Rejoindre le Shangri-La Paris représente un privilège extraordinaire

Cette adresse incarne parfaitement la synthèse entre la philosophie asiatique de l'hospitalité et l'élégance parisienne. Mon ambition est de perpétuer cette expérience authentique et d'exception qui fait du Shangri-La Paris une destination unique

», déclare Nicolas De Gols. «. »Diplômé du Lycée Hôtelier Paul Augier de Nice, Nicolas De Gols est aussi titulaire d'un certificat en Gestion d'actifs hôteliers de l'Université de Cornell située dans l’Etat de New York.