Nicolas De Gols nommé directeur général du Shangri-La Paris

"Rejoindre le Shangri-La Paris représente un privilège extraordinaire"


Nicolas De Gols est nommé directeur général du Shangri-La Paris. Il a travaillé pour le groupe Four Seasons et pour le Royal Monceau.


Jeudi 2 Octobre 2025

Nicolas De Gols nommé directeur général du Shangri-La Paris - Photo Elise Quiniou
Le Shangri-La Paris vient d'annoncer la nomination de Nicolas De Gols au poste de Directeur Général.

Nicolas De Gols a travaillé au sein du groupe Four Seasons Hotels & Resorts où il a occupé des postes stratégiques au Four Seasons Hotel George V à Paris puis à Beverly Hills, Seattle, avant de revenir à Paris en 2018.

Il a notamment été en charge de la direction de la restauration du Four Seasons George V Paris qui compte trois restaurants étoilés.

Il a aussi occupé les fonctions de directeur général du Royal Monceau. Parallèlement, il a supervisé les opérations de restauration pour le portefeuille de luxe d'Accor Europe.

Nicolas De Gols rejoint le Shangri-La Paris

« Rejoindre le Shangri-La Paris représente un privilège extraordinaire », déclare Nicolas De Gols. « Cette adresse incarne parfaitement la synthèse entre la philosophie asiatique de l'hospitalité et l'élégance parisienne. Mon ambition est de perpétuer cette expérience authentique et d'exception qui fait du Shangri-La Paris une destination unique. »

Diplômé du Lycée Hôtelier Paul Augier de Nice, Nicolas De Gols est aussi titulaire d'un certificat en Gestion d'actifs hôteliers de l'Université de Cornell située dans l’Etat de New York.

A lire aussi : Frédéric de Marcy Chelin, nouveau directeur général du Shangri-La Le Touessrok, Mauritius

