TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

Le Magical Kenya Travel Expo 2025 (MKTE) se tient actuellement à Nairobi


TourMaG a mis le cap sur Nairobi où s’ouvre la 50e édition du Magical Kenya Travel Expo (MKTE). Pendant trois jours, plus de 400 exposants et 6 500 professionnels du tourisme sont réunis pour célébrer la diversité de l'offre touristique africaine.


Rédigé par le Jeudi 2 Octobre 2025

Le Kenya Tourism Board (KTB) est l’agence officielle chargée de promouvoir le Kenya comme destination touristique, depuis 1997 - Photo : R. Savary
Le Kenya Tourism Board (KTB) est l’agence officielle chargée de promouvoir le Kenya comme destination touristique, depuis 1997 - Photo : R. Savary
Aer Lingus
Du 1er au 3 octobre 2025, plus de 400 exposants et 220 acheteurs, venus d’Afrique et du monde entier, ainsi qu'environ 5 000 à 6 500 visiteurs professionnels ou passionnés de voyage, sont réunis au Uhuru Garden de Nairobi pour célébrer la richesse de l’offre touristique du pays.

Cette 50e édition du Magical Kenya Travel Expo (MKTE) met le Kenya à l’honneur, tout en valorisant ses voisins : la Tanzanie, le Rwanda ou encore l'Ouganda.

L'objectif : augmenter la fréquentation touristique en multipliant les expériences proposées. Car, si le safari reste l’attraction phare, le salon met aussi en avant les plages et lodges de luxe du Kenya pour les clientèles haut de gamme ; la gastronomie locale et les activités culturelles ; ou encore le tourisme de croisière et les circuits thématiques (artisanat, verre soufflé, café, thé, etc.).

"Cette diversité de l’offre permet aux TO et agences de proposer des packages variés et de répondre à une demande croissante pour des séjours combinant aventure, confort et immersion culturelle", souligne le chargé de communication de Kenya Tourism Board (KTB), Kimutai Ngeno.

Le marché français, un objectif stratégique

En 2023, le Kenya a accueilli 47 072 visiteurs français, plaçant la France au 11e rang des marchés émetteurs.

Bien que ce chiffre reste modeste comparé aux marchés nord-américains ou régionaux (Ouganda, Tanzanie), "la dynamique est positive", souligne Kimutai Ngeno.

En 2024, le pays a franchi la barre des 2,4 millions de visiteurs internationaux, et vise 5,5 millions en 2027 et "espère avoir de plus en plus de Français" ajoute-t-il.

Pour cela, le KTB entend renforcer sa présence sur le marché français grâce à la diversité des offres, mais aussi via des campagnes de communication ciblées, mettant en avant le Kenya comme destination de choix pour les voyageurs hexagonaux.

Il entend également nouer de futurs partenariats stratégiques avec les acteurs français du tourisme afin d’améliorer la compétitivité du pays, et contribuer à améliorer la connectivité aérienne, clé pour séduire les clientèles long-courriers.

Kenya Airways, acteur clé de la connectivité

Kenya Airways prévoit d'augmenter sa flotte à 53 appareils d'ici 2029, avec un investissement de 400 millions de dollars pour l'acquisition de nouveaux avions et la modernisation de la flotte existante. Photo : R. Savary
Kenya Airways prévoit d'augmenter sa flotte à 53 appareils d'ici 2029, avec un investissement de 400 millions de dollars pour l'acquisition de nouveaux avions et la modernisation de la flotte existante. Photo : R. Savary
Kenya Airways, sponsor et transporteur officiel de l’événement, a réaffirmé son engagement à développer le tourisme dans le pays, notamment envers le marché français, en s'appuyant sur le vol direct Paris - Nairobi (CDG–NBO), opéré en code share avec Air France.

La compagnie offre également la possibilité aux voyageurs de faire un stop over à Nairobi entre 1 à 3 jours, avant de continuer vers un safari ou une extension dans un autre pays d'Afrique.

Kenya Airways met également en avant le rôle de l'aéroport de Nairobi, qui fait office de hub interafricain, connectant le Kenya à la Tanzanie, au Rwanda, à l'Afrique australe et aux îles de l’océan Indien.

Pour rappel, le transporteur dispose aussi d'un accord de partage de codes avec Safarilink Aviation, permettant de fluidifier le transfert vers les parcs pour les clients en safari.

"Kenya Airways est le seul membre africain de l'alliance SkyTeam, ce qui assure une connectivité fluide depuis la France et le monde entier", précise Rose Kiseli, General Manager Commercial East, Central and Northern Africa.

La compagnie mise également sur l’innovation durable et la croissance du trafic africain (+8%). Elle prévoit d'augmenter sa flotte pour atteindre 53 appareils d'ici 2029, grâce à un investissement de 400 millions de dollars pour l'acquisition de nouveaux avions et la modernisation de la flotte existante.

Entre conférences, networking, rencontres professionnelles et découvertes culturelles, le MKTE 2025 illustre bien la manière dont le Kenya tente de séduire sur tous les fronts : diversité des produits, connectivité optimisée et campagnes marketing ciblées.


Lu 192 fois

Tags : kenya, kenya tourism board, magical kenya travel expo, mkte
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Les Îles de Guadeloupe vous dévoilent leurs secrets

Les Îles de Guadeloupe vous dévoilent leurs secrets
Visites hors des sentiers-battus, périodes clés, combinés d’îles, hébergements premium…...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris

DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
AirMaG

AirMaG

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"
CruiseMaG

CruiseMaG

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026
Distribution

Distribution

L’avenir des vacances des Français : entre proximité, personnalisation et contraintes écologiques

L’avenir des vacances des Français : entre proximité, personnalisation et contraintes écologiques
Futuroscopie

Futuroscopie

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]
HotelMaG

Hébergement

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud
La Travel Tech

La Travel Tech

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture
Partez en France

Partez en France

Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay

Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
TravelJobs

Emploi & Formation

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias