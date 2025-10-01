MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

Le Kenya Tourism Board (KTB) est l’agence officielle chargée de promouvoir le Kenya comme destination touristique, depuis 1997 - Photo : R. Savary
Du 1er au 3 octobre 2025, plus de 400 exposants et 220 acheteurs, venus d’Afrique et du monde entier, ainsi qu'environ 5 000 à 6 500 visiteurs professionnels ou passionnés de voyage, sont réunis au Uhuru Garden de Nairobi pour célébrer la richesse de l’offre touristique du pays.
Cette 50e édition du Magical Kenya Travel Expo (MKTE) met le Kenya à l’honneur, tout en valorisant ses voisins : la Tanzanie, le Rwanda ou encore l'Ouganda.
L'objectif : augmenter la fréquentation touristique en multipliant les expériences proposées. Car, si le safari reste l’attraction phare, le salon met aussi en avant les plages et lodges de luxe du Kenya pour les clientèles haut de gamme ; la gastronomie locale et les activités culturelles ; ou encore le tourisme de croisière et les circuits thématiques (artisanat, verre soufflé, café, thé, etc.).
"Cette diversité de l’offre permet aux TO et agences de proposer des packages variés et de répondre à une demande croissante pour des séjours combinant aventure, confort et immersion culturelle", souligne le chargé de communication de Kenya Tourism Board (KTB), Kimutai Ngeno.
Cette 50e édition du Magical Kenya Travel Expo (MKTE) met le Kenya à l’honneur, tout en valorisant ses voisins : la Tanzanie, le Rwanda ou encore l'Ouganda.
L'objectif : augmenter la fréquentation touristique en multipliant les expériences proposées. Car, si le safari reste l’attraction phare, le salon met aussi en avant les plages et lodges de luxe du Kenya pour les clientèles haut de gamme ; la gastronomie locale et les activités culturelles ; ou encore le tourisme de croisière et les circuits thématiques (artisanat, verre soufflé, café, thé, etc.).
"Cette diversité de l’offre permet aux TO et agences de proposer des packages variés et de répondre à une demande croissante pour des séjours combinant aventure, confort et immersion culturelle", souligne le chargé de communication de Kenya Tourism Board (KTB), Kimutai Ngeno.
Le marché français, un objectif stratégique
En 2023, le Kenya a accueilli 47 072 visiteurs français, plaçant la France au 11e rang des marchés émetteurs.
Bien que ce chiffre reste modeste comparé aux marchés nord-américains ou régionaux (Ouganda, Tanzanie), "la dynamique est positive", souligne Kimutai Ngeno.
En 2024, le pays a franchi la barre des 2,4 millions de visiteurs internationaux, et vise 5,5 millions en 2027 et "espère avoir de plus en plus de Français" ajoute-t-il.
Pour cela, le KTB entend renforcer sa présence sur le marché français grâce à la diversité des offres, mais aussi via des campagnes de communication ciblées, mettant en avant le Kenya comme destination de choix pour les voyageurs hexagonaux.
Il entend également nouer de futurs partenariats stratégiques avec les acteurs français du tourisme afin d’améliorer la compétitivité du pays, et contribuer à améliorer la connectivité aérienne, clé pour séduire les clientèles long-courriers.
Bien que ce chiffre reste modeste comparé aux marchés nord-américains ou régionaux (Ouganda, Tanzanie), "la dynamique est positive", souligne Kimutai Ngeno.
En 2024, le pays a franchi la barre des 2,4 millions de visiteurs internationaux, et vise 5,5 millions en 2027 et "espère avoir de plus en plus de Français" ajoute-t-il.
Pour cela, le KTB entend renforcer sa présence sur le marché français grâce à la diversité des offres, mais aussi via des campagnes de communication ciblées, mettant en avant le Kenya comme destination de choix pour les voyageurs hexagonaux.
Il entend également nouer de futurs partenariats stratégiques avec les acteurs français du tourisme afin d’améliorer la compétitivité du pays, et contribuer à améliorer la connectivité aérienne, clé pour séduire les clientèles long-courriers.
Kenya Airways, acteur clé de la connectivité
Kenya Airways prévoit d'augmenter sa flotte à 53 appareils d'ici 2029, avec un investissement de 400 millions de dollars pour l'acquisition de nouveaux avions et la modernisation de la flotte existante. Photo : R. Savary
Kenya Airways, sponsor et transporteur officiel de l’événement, a réaffirmé son engagement à développer le tourisme dans le pays, notamment envers le marché français, en s'appuyant sur le vol direct Paris - Nairobi (CDG–NBO), opéré en code share avec Air France.
La compagnie offre également la possibilité aux voyageurs de faire un stop over à Nairobi entre 1 à 3 jours, avant de continuer vers un safari ou une extension dans un autre pays d'Afrique.
Kenya Airways met également en avant le rôle de l'aéroport de Nairobi, qui fait office de hub interafricain, connectant le Kenya à la Tanzanie, au Rwanda, à l'Afrique australe et aux îles de l’océan Indien.
Pour rappel, le transporteur dispose aussi d'un accord de partage de codes avec Safarilink Aviation, permettant de fluidifier le transfert vers les parcs pour les clients en safari.
"Kenya Airways est le seul membre africain de l'alliance SkyTeam, ce qui assure une connectivité fluide depuis la France et le monde entier", précise Rose Kiseli, General Manager Commercial East, Central and Northern Africa.
La compagnie mise également sur l’innovation durable et la croissance du trafic africain (+8%). Elle prévoit d'augmenter sa flotte pour atteindre 53 appareils d'ici 2029, grâce à un investissement de 400 millions de dollars pour l'acquisition de nouveaux avions et la modernisation de la flotte existante.
Entre conférences, networking, rencontres professionnelles et découvertes culturelles, le MKTE 2025 illustre bien la manière dont le Kenya tente de séduire sur tous les fronts : diversité des produits, connectivité optimisée et campagnes marketing ciblées.
La compagnie offre également la possibilité aux voyageurs de faire un stop over à Nairobi entre 1 à 3 jours, avant de continuer vers un safari ou une extension dans un autre pays d'Afrique.
Kenya Airways met également en avant le rôle de l'aéroport de Nairobi, qui fait office de hub interafricain, connectant le Kenya à la Tanzanie, au Rwanda, à l'Afrique australe et aux îles de l’océan Indien.
Pour rappel, le transporteur dispose aussi d'un accord de partage de codes avec Safarilink Aviation, permettant de fluidifier le transfert vers les parcs pour les clients en safari.
"Kenya Airways est le seul membre africain de l'alliance SkyTeam, ce qui assure une connectivité fluide depuis la France et le monde entier", précise Rose Kiseli, General Manager Commercial East, Central and Northern Africa.
La compagnie mise également sur l’innovation durable et la croissance du trafic africain (+8%). Elle prévoit d'augmenter sa flotte pour atteindre 53 appareils d'ici 2029, grâce à un investissement de 400 millions de dollars pour l'acquisition de nouveaux avions et la modernisation de la flotte existante.
Entre conférences, networking, rencontres professionnelles et découvertes culturelles, le MKTE 2025 illustre bien la manière dont le Kenya tente de séduire sur tous les fronts : diversité des produits, connectivité optimisée et campagnes marketing ciblées.