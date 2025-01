Le Kenya accueille le Hyatt Regency Nairobi Westlands

Inspiré par les paysages de l'Afrique, l'établissement a adopté des tons chauds et une palette de couleurs terreuses dans son mobilier et ses aménagements intérieurs ; tandis que l'offre culinaire est une célébration des saveurs locales et de la cuisine internationale.



" De notre design qui reflète le paysage vibrant du Kenya à nos concepts culinaires élaborés, l'hôtel promet de donner un avant-goût des diverses saveurs du Kenya ", ajoute Igor Jovovic, le directeur général du Hyatt Regency Nairobi Westlands.



Au bar District 6, les clients peuvent se détendre le soir. Ils sont invités à profiter d'une atmosphère décontractée avec une vaste sélection de cocktails et de boissons, et un menu avec des favoris internationaux et locaux. Situé sur le côté ouest du bâtiment, le District 6 offre une vue sur les couchers de soleil depuis sa terrasse.



Ouvert toute la journée, le restaurant E.A.T propose une sélection variée de plats aux influences culinaires africaines, asiatiques et méditerranéennes.



Servant cafés et thés kényans, l'Atrium est un lieu où il est possible de se laisser tenter par le menu du café, qui comprend un assortiment d'en-cas et de desserts.