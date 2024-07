Hyatt acquiert la marque Me and All hotels

Créés par le groupe hôtelier Lindner, qui exploite 34 hôtels sous quatre marques distinctes dans huit pays européens et aux États-Unis,, les Me and All Hotels combinent des emplacements centraux (à Dusseldorf, Mayence, Hanovre, Kiel, Ulm...), un design urbain, une technologie de pointe et des espaces publics (réception, bars, salons, espaces de travail) animés.Ces hôtels qui, offrent une ambiance urbaine à la fois dynamique, décontractée et informelle.Grâce à leur concept des "héros locaux" - des partenaires locaux dans les domaines de la gastronomie, de la musique, de l'art, du sport et des start-up - ces hôtels proposent des expériences uniques telles que des cuisines pop-up, des événements divers et des produits durables.Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social se trouve à Chicago, est un groupe hôtelier international dont le portefeuille comptait, au 31 mars 2024, plus de 1 300 hôtels et établissements « all-inclusive » dans 78 pays, sur six continents.