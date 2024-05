Le Groupe Hyatt veut grandir davantage en France 🔑

Fort de 10 hôtels en France répartis sur 7 marques, parmi lesquels des établissements iconiques comme l'Hôtel Martinez In The Unbound Collection By Hyatt à Cannes, l’Hôtel du Louvre The Unbound Collection by Hyatt à Paris, l’hôtel du Palais by Hyatt à Biarritz, le groupe hôtelier va s’enrichir de deux nouvelles adresses avec un établissement de 85 chambres à Rouen cet été et un Hyatt Centic à Reims l’an prochain.



« Nous avons une volonté affirmée de grandir en France » indique Michel Morauw, sans donner davantage de précisions.



Une ambition confortée par une étude commandée auprès de l’Institut Ipsos qui montre qu’un voyageur français sur quatre prévoit d'augmenter son budget voyage en 2024.



De même, un voyageur sur deux choisit sa destination en fonction des conditions météorologiques. Enfin un voyageur français sur quatre déclare que son budget de voyage pour 2024 dépasse les dépenses de l'année dernière.