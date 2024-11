Safaris intimistes au Kenya

Nakuru, Naivasha et Laikipia. Deux lacs et un comté pour passer d’un Kenya connu à un autre plus inédit. Tel est le choix possible avec ce trio de territoires réparti dans un pays où la faune ne se cantonne pas, loin s’en faut, aux grands parcs et réserves nationales.



Des trois, le lac Nakuru est le plus populaire. A quatre heures de route au nord-ouest de la capitale Nairobi, il se targue d’abriter l’une des plus importantes concentrations de flamants roses d’Afrique. Durant la saison humide, d’avril à juin, des milliers d’échassiers viennent profiter des hautes eaux et de l’abondante nourriture.