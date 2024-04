Kenya : JW Marriott s'installe à Nairobi

"redéfinit le luxe urbain"

"permettant aux voyageurs de se connecter à l'essence de l'Afrique tout en profitant du confort d'un hôtel urbain moderne"

se développe en Afrique et, au Kenya dans le quartier commerçant de Westlands., le JW Marriott Hotel Nairobi sera le plus haut hôtel du pays.L'hôtel proposesophistiquées avec vue imprenable sur la ville,d'inspiration internationale (avec une touche africaine et une autre indienne), un somptueuxby JW, une, unet, équipés de technologies de pointe, pour des événements d'entreprise et des célébrations familiales. La Grande Salle de Bal sans pilier peut accueillir jusqu'à 800 invités,Par ailleurs, un(au 31e étage) devrait ouvrir plus tard dans l’année, ainsi que(d'une, deux et trois chambres) aménagés sur les neuf derniers étages du bâtiment. Ces appartements avec services proposeront des expériences luxueuses et exclusives aux clients -ainsi qu'aux familles- qui souhaitent profiter de longs séjours.se veut une ode à l’héritage du Kenya. Signé par le designer et architecte d’intérieur George Wong, l'établissementLa palette de couleurs évoque les grands espaces du pays : bruns de savane, les rouges Masai, terre cuite et vert safari s’harmonisent pour créer une atmosphère unique. Une collection d'œuvres d'art - sculptures, céramiques artisanales, fresques murales et textiles régionaux - complète l'ensemble.Ce choix esthétique ne se limite pas qu'au visuel, il, assure JW Marriott, en. Soucieux d'excellence hôtelière, l'établissement développe aussi des stratégies de réduction des déchets et des programmes d'efficacité énergétique pour répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus sensible à ces enjeux.JW Marriott Hotel Nairobi est idéalement situé pour permettre aux visiteurs d'explorer les magnifiques réserves animalières privées du pays. Quant au parc national de Nairobi, le seul parc national au monde situé dans une capitale, il se trouve à quelques minutes en voiture.Le quartier où se trouve l'hôtel est un haut lieu de la vie sociale et du divertissement proche de Nairobi. Il offre un accès privilégié au cœur névralgique des affaires de la capitale kényane, tout en restant à proximité des sites incontournables. Les amateurs d'histoire et de culture pourront flâner au Musée national de Nairobi ou au Musée Karen Blixen, tandis que les amoureux du shopping dénicheront des trésors au marché Masaï.Pour s'immerger dans l'artisanat local, direction le Bomas of Kenya. Besoin d'un bol d'air frais ? La forêt de Karura, véritable oasis urbaine nichée aux abords de Nairobi offre une balade en pleine nature. Grâce à la proximité de l'autoroute express de Nairobi, l'aéroport international Jomo Kenyatta n'est qu'à 20 minutes.