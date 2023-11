Marriott : "Depuis la Covid, l'approche du voyage est plus réfléchie" 🔑

Parallèlement à ce recours accrue à des technologies les plus à la pointe, Marriott constate aussi "un lien plus émotionnel avec le voyage qui se développe vraiment en parallèle avec les valeurs fondamentales des gens".



Non seulement les futurs voyageurs semblent de plus en plus sensibles aux conséquences des bouleversements climatiques en cours et donc davantage susceptibles de changer leurs projets de voyages pour en tenir compte.



Selon l'étude "Future Travel trends" , une partie d'entre eux sera tenté de changer ses destinations régionales, une autre de changer ses dates de voyages, une troisième de fractionner ses vacances entre différents destinations.



Bien mieux, et ce n'est pas le moindre paradoxe, ces futurs voyageurs, en particulier les moins de 45 ans, chercheront, pendant leurs vacances, à se déconnecter de la technologie pour rechercheront des plans " slow travel" , se rapprocher des cultures locales et aussi minimiser leur impact sur l'environnement.



Lié à ce constat, un autre s'impose : "la soutenabilité des voyages est en train de devenir la norme" , a observé Ronny Maier. De ce fait, et l'étude "Future Travel trends" le montre, l'éco-responsabilité passe du statut de bienfait à celui de nécessité et ne fera que s'accentuer.



Reste à savoir si des ajustements suffiront. Selon bien des climatologues, pour être à la hauteur des enjeux soulevés par les bouleversements climatiques, c'est toute la logique du système qu'il faudrait changer. Or, cela, dans le monde du voyage, personne ne semble l'envisager sérieusement.