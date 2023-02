Kenya : le JW Marriott Masai Mara Lodge ouvrira le 1er avril

Parce qu'il donne un accès immédiat aux panoramas époustouflants, aux plaines infinies et à leur abondante faune, le JW Marriott Masai Mara Lodge est un lieu de séjour idéal pour qui veut voir les fameuses "Big Five", c'est à dire les cinq espèces majeures que sont les lions, les léopards, les buffles, les rhinocéros et les éléphants.



Et aussi pour qui veut assister, entre juin et septembre, à la désormais célèbre migration annuelle de ces étranges bovidés que sont les gnous, rejoint dans cette aventure par des zèbres, des gazelles de Thomson et autres.



Cette migration est un spectacle ahurissant et parfois violent car la lutte pour la vie en fait partie. Non seulement, plusieurs millions d'herbivores doivent réaliser un long parcours (2900 km), depuis le Serengeti, en Tanzanie voisine, jusqu'au sud du Kenya. Mais, c'est un parcours de tous les dangers. Pour parvenir à destination, ils doivent notamment se jeter à l'eau pour traverser la rivière Mara où d'innombrables prédateurs, et notamment des lions, crocodiles, léopards et hyènes les guettent...



Le JW Marriott Masai Mara Lodge disposera de 20 tentes privées, dont une tente suite "Honeymoon" (Lune de Miel) avec un bassin privé et deux suites communicantes avec lit à baldaquin, toutes dotées de terrasse privée et d’un jacuzzi donnant sur la rivière et les plaines du Mara.



Le lodge comptera également un restaurant, un salon et un bar, un jardin luxuriant, une piscine, un spa et une grande terrasse extérieure

avec un coin cheminée.



Les intérieurs, raffinés, dans des gammes de couleur sobre, sont en harmonie avec les paysages naturels environnants. C'est donc avec raison que le JW Marriott Masai Mara Lodge invite "les clients à apprécier en pleine conscience l’instantanéité de l’expérience, la connexion avec la nature et à profiter d'un séjour holistique". Les tarifs sont, évidemment, à la hauteur de la promesse : à partir de 2 340 euros par personne et par nuit (tout compris).



JW Marriott qui fait partie du portefeuille de marques de luxe de Marriott International, comprend de magnifiques propriétés et des lieux de villégiature uniques dans le monde entier. La marque JW Marriott compte plus de 100 hôtels dans plus de 35 pays et territoires dans le monde.



