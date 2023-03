Arabie Saoudite : Marriott International va ouvrir trois hôtels de luxe

Le second projet devrait être un hôtel doté de 115 suites de luxe à une, deux ou trois chambres, et sera situé au cœur du quartier commerçant et portuaire de Sindalah.



Les deux hôtels de la marque Luxury Collection proposeront aussi de nombreuses expériences culinaires et installations de loisirs.



Egalement prévu pour 2024, le troisième hôtel annoncé ouvrira sous la marque Autograph Collection Hotels d’Arabie saoudite. Cet établissement offrira 66 chambres et suites, dont des villas d’une ou deux chambres, plusieurs restaurants, un club pour enfants et un spa.



Autograph Collection est une collection de 280 hôtels indépendants soigneusement sélectionnés par Marriott international dans les destinations les plus prisées de près de 50 pays et territoires.



« NEOM est l’un des projets les plus attendus au monde et nous sommes impatients de travailler avec son équipe pour développer ces trois hôtels exceptionnels », fait valoir, dans un communiqué Jérôme Briet, Directeur du Développement pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Marriott International.



Et il ajoute : « Les opportunités de croissance pour notre portefeuille de marques sont toujours plus nombreuses dans cette destination, et plus généralement en Arabie Saoudite. »