Seera Holding Group : deux nouveaux hôtels en Arabie Saoudite

" Notre partenariat avec Choice Hotels EMEA renforcera encore notre capacité à fournir des services de voyage et de tourisme de classe mondiale à nos clients grâce à des projets hôteliers dans des lieux de choix.



Cela souligne notre engagement envers les objectifs de Saudi Vision 2030 visant à renforcer le tourisme local et à construire une infrastructure robuste qui va permettre au royaume d’atteindre ses objectifs de diversification économique, " a déclaré Majed Alnefaie, CEO de Seera Group, a déclaré.



Seera est à l’avant-garde des efforts de relance des voyages et du tourisme dans le royaume et au-delà, et dans le cadre de l’accord, il existe actuellement plusieurs projets identifiés pour les marques Choice Hotels dans toute l’Arabie Saoudite à divers stades de développement.