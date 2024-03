Arabie Saoudite : AlUla se donne en spectacle au Petit Palais à Paris

« Nous espérons que le film et les éléments visuels rendront justice à une destination vraiment unique, en capturant l’essence d’AlUla à travers son riche patrimoine, ses arts et sa culture dynamiques, sa beauté naturelle à couper le souffle, ses aventures palpitantes et ses expériences de bien-être.



Nous espérons que cette campagne trouvera un écho auprès des voyageurs, mais aussi qu’elle soutiendra et engagera nos partenaires touristiques, qui jouent un rôle essentiel dans l’organisation d’expériences incomparables dans un paysage touristique en pleine évolution », résume Melanie de Souza, directrice exécutive Marketing de la RCU.



Un film de 2 minutes 30 signé du réalisateur français Bruno Aveillan est censé apporter une dimension cinématographique à la destination.



L’idée est « d’offrir aux spectateurs un chef-d’œuvre d’émotion qui souligne méticuleusement l’essence d’AlUla et sa promesse à travers ses principaux piliers : l’histoire et le patrimoine, les arts et la culture, la nature, l’aventure et le bien-être ».