Vente d'alcool : l'Arabie saoudite entrouvre la porte

"A Djeddah, qui a une longue tradition commerciale, les femmes ont toujours été moins voilées que dans le reste du pays. A Riyad, on commence également à voir régulièrement des femmes non voilées.



Mais dans des zones éloignées comme Al-Ula, site touristique majeur ayant vocation à devenir une vitrine du royaume et où la présence étrangère est moins importante, la transition est plus lente et compliquée"

"Le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, ce n'est pas gênant. Les voyageurs doivent s'adapter ! Pour moi c'est une nouvelle destination à épingler même si ce n'est pas ouvert à tous les types de voyageurs".

ToutefoisUne grande partie de la population reste très conservatrice, et le Prince héritier doit avancer sans heurter les plus traditionnalistes. Le risque sécuritaire demeure un sujet majeur d'inquiétude comme nous l'expliquait David Rigoulet-Roze chercheur associé à l’IRIS, spécialisé sur la région du Moyen-Orient et plus particulièrement la péninsule Arabique.Dans un pays grand comme quatre fois la France, certaines zones restent plus traditionnalistes que d'autres :Comme nous l'indiquait cette agence de voyages qui a découvert AlulA à l'occasion d'un séminaire, cette destination s'adresse à un public averti qui doit comprendre qu'il s'agit d'une destination encore confidentielle :