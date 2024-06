Kenya Tourism Board à la conquête des marchés français et italiens

Signature Experiences

Nous avons des mois de travail intense devant nous, et nous croyons fermement qu'avec le soutien des opérateurs italiens et français, nous pouvons progressivement conduire à la reprise complète du secteur et dépasser nos objectifs. Nous tirerons parti de la Magical Kenya Travel Expo du 2 au 4 octobre 2024 et de son riche programme de voyages de familiarisation pour leur permettre de découvrir les merveilles d'une destination plus moderne et plus dynamique que jamais

L’Office du Tourisme estime que le Kenya est principalement connu pour sa savane, ses safaris et ses plages, mais qu’il a beaucoup d’autres choses à offrir aux visiteurs. Kenya Tourism Board a donc mis en place, via le programme Magical Kenya Travel Specialist, un e-learning visant à modifier la représentation de la destination africaine chez les opérateurs et autres agents du voyage.Cette opération tend à promouvoir des «» qui sortent du schéma classique et qui se déploieront dans les domaines de la faune, du balnéaire, du sport, du MICE et de la culture. Elles s'inscriront, par ailleurs, dans une politique de voyage durable et d'engagement communautaire.Mme. Chepkemei a souligné : «».