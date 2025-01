Hyatt prévoit des ouvertures dans 13 nouveaux marchés

L’Espagne illustre l’approche stratégique de Hyatt en matière de croissance. Depuis 2020, le portefeuille du groupe dans le pays est passé de 4 à 55 établissements, totalisant plus de 14 500 chambres fin 2024. Ce développement s’appuie sur des acquisitions stratégiques, telles que celle d’Apple Leisure Group en 2021 et de Standard International en 2024. Une joint-venture récente avec Grupo Piñero a également permis l’ajout de cinq propriétés Bahia Principe à la collection Inclusive de Hyatt.



Pour Javier Águila, président de Hyatt pour la région EMEA : « L’Espagne représente notre principal marché dans la région EAME. Hyatt s’engage à continuer d’élargir son portefeuille dans les segments des loisirs, du luxe et du lifestyle . » Avec des destinations comme le Thompson Sevilla prévu pour 2026, Hyatt mise sur un mélange de stations balnéaires, de villes principales et secondaires pour attirer des clientèles variées.



Les performances touristiques de l’Espagne, avec 85,2 millions de visiteurs en 2023 et 92 milliards de dollars de recettes touristiques, confirment le potentiel de ce marché pour Hyatt.