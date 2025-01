Maurice : Heritage Resorts & Golfs, vingt ans de succès ininterrompus

"En vingt ans, les mentalités ont beaucoup changé", poursuit Axelle Mazery.



Bien sûr, dit-elle, nos clients apprécient toujours le luxe, ils attendent toujours de nous l'excellence, mais ils veulent désormais un luxe différent, engagé, plus respectueux de l'environnement". C'est ce que Heritage Resorts & Golfs s'emploie à leur offrir.



Bien sûr, les clients prennent toujours en avion à l'Ile Maurice -comment faire autrement ?-, mais ils attendent, souligne encore Axelle Mazery, que "nous prenions des initiatives pour diminuer le plus possible l'empreinte carbone de leur séjour. Ils veulent aussi avoir l'assurance que leur voyage contribue le plus possible à la pérennité de l'économie mauricienne" . D'ailleurs, "avec 22 % du PIB, le tourisme est un pilier important de l'économie insulaire".



Heritage Resorts & Spas est partie prenante du programme "Now for tomorrow" mis en place par Rogers Hospitality. Ce programme consacre son engagement à adopter des pratiques durables et de gestion responsable, dans tous les domaines. Non seulement, les hôtels et restaurants -et leurs fournisseurs- s'approvisionnent le plus possible localement, mais ils travaillent avec des chefs étoilés pour faire découvrir de nouvelles saveurs -à base de produits locaux, bien sûr- aux clients. Les plastiques à usage unique ont également été bannis, les déchets ont été réduits, etc.



"Nous avons en projet de deux fermes solaires de 4 Megawatts qui, dès les prochains mois, fourniront 80 % de l'énergie utilisée par nos hôtels", poursuit Axelle Mazery. Elle ajoute : "Nous incitons également nos clients à économiser l'énergie". Comment ? "Par exemple en éteignant la clim quand ils sortent de leurs chambres. Par expérience, nous savons que la multiplication des petits gestes fait une grande différence, à l'arrivée".