Marlène détaille : « Novembre à vu l’arrivée de nouvelles têtes dans notre équipe commerciale. On ne vous présente plus Stéphane Dossetto et Lucien Bourdillat, les piliers qui maîtrisent aussi bien la connaissance du réseau de distribution que celle de notre production. De son côté Léa Galy est dans la place depuis bientôt un an en tant que commerciale sédentaire groupes.

Les agences connaissent déjà les nouveaux entrants, mais un petit rappel ne me semble pas superflu. »



Taïna Fagard est en charge des régions AURA, PACA et Corse.

Taïna Fagard gravit dans le domaine du tourisme depuis plus de 30 ans.

Basée près de Lyon, elle s'est fait une place de commerciale freelance pour des centrales de réservation, compagnies aériennes et hôtels.

Sa solide connaissance des marchés des tour-operateurs, agences de voyages et services groupes lui vaut une grande confiance chez les vendeurs.



Rina Andria quant à lui gère l’Île de France, la Normandie et les Hauts de France.

Rina ANDRIA : le sens du contact, le goût du terrain… et toujours une destination à partager !

Rina accompagne les acteurs du tourisme dans leur développement commercial. Avec des échanges quotidiens avec les agences, son fil conducteur reste le même : créer des liens, faire connaître les produits et donner envie de les vendre.

Son bureau préféré ? Le terrain. Son GPS ? Réglé sur « prochaine agence ». Et sa conviction : les meilleurs partenariats commencent par une vraie rencontre… parfois autour d’un bon café !



Laurent Rittiner, pour sa part sillonnera la Bretagne, les Pays de la Loire et la Charente.

Ce franc-comtois d’origine, est fort de 25 ans d’expérience en agence de voyages et en tour-opérateurs. Parallèlement il intervient, lorsque son emploi du temps lui permet, comme formateur afin de partager ses connaissances de notre secteur. Dernier atout dans sa manche, et non des moindres, il connaît parfaitement les destinations de Quartier Libre.

