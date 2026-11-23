Produits originaux et destinations inédites
Marlène Grosbon, directrice d’exploitation de Quartier Libre, explique: « Tout le monde connaît les destinations qui ont fait de Quartier Libre le spécialiste du circuit accompagné. Dans la collection 2027 nous présentons nos classiques, à savoir l’Irlande, l’Ecosse, l’Islande, la Norvège et l’Italie. Et nous avons décidé de miser sur des produits plus originaux et sur de nouvelles destinations. »
Ecosse, Halloween entre légendes et frissons. Un itinéraire original pour vivre Halloween entre villes historiques, légendes locales et expériences insolites. Avec des visites de nuit dans des atmosphères nimbées de mystères et des hébergements de charme.
Ecosse, Halloween entre légendes et frissons. Un itinéraire original pour vivre Halloween entre villes historiques, légendes locales et expériences insolites. Avec des visites de nuit dans des atmosphères nimbées de mystères et des hébergements de charme.
Angleterre pour vivre le charme intemporel des Cotswolds. Un circuit à la découverte des paysages sauvages et romantiques des Cotswolds ou des Cornouailles. Comtés ruraux, pub de villages et jardins secrets pour vivre une immersion littéraire en totale déconnexion.
Circuit whisky et traditions écossaises. Une immersion pour découvrir les paysages renommés de l ‘Ecosse et découvrir son ancestral savoir-faire autour du whisky. Entre dégustations de distilleries traditionnelles et étapes culturelles, une belle mise en lumière de l’âme écossaise à déguster avec modération, ou pas.
Circuit whisky et traditions écossaises. Une immersion pour découvrir les paysages renommés de l ‘Ecosse et découvrir son ancestral savoir-faire autour du whisky. Entre dégustations de distilleries traditionnelles et étapes culturelles, une belle mise en lumière de l’âme écossaise à déguster avec modération, ou pas.
Et nos nouvelles destinations :
L’Espagne avec le programme Andalousie secrète et ses villages blancs. Une façon originale de vivre l’Espagne différemment, avec ses terres chargées d’histoire, les paysages spectaculaires des sierras et ses villages blanchis à la chaux. Pour les voyageurs qui souhaitent sentir l’ambiance andalouse, visiter des bodegas familiales et dormir dans des hôtels de charme.
Le Portugal, entre la vallée du Douro et la Côte sauvage. Une immersion au coeur du Portugal de l’Atlantique aux collines boisées avec ses villages de schiste, ses terrasses secrètes, sa tradition maritime et sa culture. Un voyage qui met à l’honneur l’art de vivre lusitanien en mode slow travel.
Nous sommes certains que cette offre renouvelée et originale rencontrera son public, d’autant que nous garantissons toujours la qualité Quartier Libre. A vos claviers, les ventes sont ouvertes et ont déjà démarré sur les chapeaux de roues.
Nous sommes certains que cette offre renouvelée et originale rencontrera son public, d’autant que nous garantissons toujours la qualité Quartier Libre. A vos claviers, les ventes sont ouvertes et ont déjà démarré sur les chapeaux de roues.
Ainsi que je le disais plus haut, tous nos circuits historiques en départs garantis sont toujours au rendez-vous, leur succès ne se démentant pas d’année en année, il n’y pas de raison pour changer une équipe qui gagne.»
Des nouvelles têtes dans l’équipe commerciale
Marlène détaille : « Novembre à vu l’arrivée de nouvelles têtes dans notre équipe commerciale. On ne vous présente plus Stéphane Dossetto et Lucien Bourdillat, les piliers qui maîtrisent aussi bien la connaissance du réseau de distribution que celle de notre production. De son côté Léa Galy est dans la place depuis bientôt un an en tant que commerciale sédentaire groupes.
Les agences connaissent déjà les nouveaux entrants, mais un petit rappel ne me semble pas superflu. »
Taïna Fagard est en charge des régions AURA, PACA et Corse.
Taïna Fagard gravit dans le domaine du tourisme depuis plus de 30 ans.
Basée près de Lyon, elle s'est fait une place de commerciale freelance pour des centrales de réservation, compagnies aériennes et hôtels.
Sa solide connaissance des marchés des tour-operateurs, agences de voyages et services groupes lui vaut une grande confiance chez les vendeurs.
Rina Andria quant à lui gère l’Île de France, la Normandie et les Hauts de France.
Rina ANDRIA : le sens du contact, le goût du terrain… et toujours une destination à partager !
Rina accompagne les acteurs du tourisme dans leur développement commercial. Avec des échanges quotidiens avec les agences, son fil conducteur reste le même : créer des liens, faire connaître les produits et donner envie de les vendre.
Son bureau préféré ? Le terrain. Son GPS ? Réglé sur « prochaine agence ». Et sa conviction : les meilleurs partenariats commencent par une vraie rencontre… parfois autour d’un bon café !
Laurent Rittiner, pour sa part sillonnera la Bretagne, les Pays de la Loire et la Charente.
Ce franc-comtois d’origine, est fort de 25 ans d’expérience en agence de voyages et en tour-opérateurs. Parallèlement il intervient, lorsque son emploi du temps lui permet, comme formateur afin de partager ses connaissances de notre secteur. Dernier atout dans sa manche, et non des moindres, il connaît parfaitement les destinations de Quartier Libre.
Les agences connaissent déjà les nouveaux entrants, mais un petit rappel ne me semble pas superflu. »
Taïna Fagard est en charge des régions AURA, PACA et Corse.
Taïna Fagard gravit dans le domaine du tourisme depuis plus de 30 ans.
Basée près de Lyon, elle s'est fait une place de commerciale freelance pour des centrales de réservation, compagnies aériennes et hôtels.
Sa solide connaissance des marchés des tour-operateurs, agences de voyages et services groupes lui vaut une grande confiance chez les vendeurs.
Rina Andria quant à lui gère l’Île de France, la Normandie et les Hauts de France.
Rina ANDRIA : le sens du contact, le goût du terrain… et toujours une destination à partager !
Rina accompagne les acteurs du tourisme dans leur développement commercial. Avec des échanges quotidiens avec les agences, son fil conducteur reste le même : créer des liens, faire connaître les produits et donner envie de les vendre.
Son bureau préféré ? Le terrain. Son GPS ? Réglé sur « prochaine agence ». Et sa conviction : les meilleurs partenariats commencent par une vraie rencontre… parfois autour d’un bon café !
Laurent Rittiner, pour sa part sillonnera la Bretagne, les Pays de la Loire et la Charente.
Ce franc-comtois d’origine, est fort de 25 ans d’expérience en agence de voyages et en tour-opérateurs. Parallèlement il intervient, lorsque son emploi du temps lui permet, comme formateur afin de partager ses connaissances de notre secteur. Dernier atout dans sa manche, et non des moindres, il connaît parfaitement les destinations de Quartier Libre.
Notre catalogue et notre site sont à votre disposition
Marlène conclut : « Notre catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.
N’attendez pas pour le commander : https://forms.gle/SBnzBdi2CfiZvjPt9.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa) ».
N’attendez pas pour le commander : https://forms.gle/SBnzBdi2CfiZvjPt9.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa) ».
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.
Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28