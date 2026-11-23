Car organiser un séjour dans ces villages demande une connaissance du terrain. Les routes sont parfois étroites et sinueuses, les possibilités de stationnement limitées et les capacités d’accueil varient d’un lieu à l’autre. Un déjeuner à trente personnes, une visite guidée et une nuitée ne se préparent pas comme une excursion en petit comité. Il faut choisir les hébergements adaptés, vérifier l’accès aux sites, réserver les restaurants, coordonner les intervenants et prévoir des solutions de repli lorsque la météo change. Ce travail discret fait toute la différence.



C’est ainsi qu’IN TOURS PORTUGAL envisage ce type de séjour : comme un ensemble, à construire sur mesure. Avec les agences et les organisateurs, nous imaginons le programme puis prenons en charge les hébergements, les visites, les expériences culturelles et gastronomiques, les restaurants, les transports et leur coordination. Chaque choix tient compte du groupe, de ses envies, de son budget et des réalités du terrain. Dans la Serra da Lousã, cette préparation discrète permet de découvrir les villages dans de bonnes conditions, sans perdre la spontanéité du voyage.