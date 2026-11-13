Aérien : trois compagnies européennes cessent leurs activités, dont une présente en France !

Bien que le prix du kérosène soit orienté à la baisse, ces derniers jours, les difficultés s'amoncellent et les mauvaises nouvelles tombent dans l'aérien européen.



Alors que le sort de Volotea se joue dans ses discussions avec ses créanciers, d'autres compagnies n'ont pas eu la chance d'atteindre ce stade des négociations pour se sauver.



En effet, en l'espace de quelques heures, trois transporteurs aériens européens ont arrêté leurs activités.



Nous commençons notre tour d'horizon avec la plus connue sur le marché français. Fondée en 2009, AlbaStar a obtenu son certificat de transporteur l'année suivante. Elle vient de cesser tous ses vols.



La compagnie a opéré plus de 5 600 vols depuis l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, notamment des charters pour acheminer des pèlerins à Lourdes.]b