Aérien : trois compagnies européennes cessent leurs activités, dont une présente en France !

Fly4 Airlines : la compagnie charter fondée par TUI stoppe son activité - Depositphotos modifiée avec l'IA
Bien que le prix du kérosène soit orienté à la baisse, ces derniers jours, les difficultés s'amoncellent et les mauvaises nouvelles tombent dans l'aérien européen.
Alors que le sort de Volotea se joue dans ses discussions avec ses créanciers, d'autres compagnies n'ont pas eu la chance d'atteindre ce stade des négociations pour se sauver.
En effet, en l'espace de quelques heures, trois transporteurs aériens européens ont arrêté leurs activités.
Nous commençons notre tour d'horizon avec la plus connue sur le marché français. Fondée en 2009, AlbaStar a obtenu son certificat de transporteur l'année suivante. Elle vient de cesser tous ses vols.
La compagnie a opéré plus de 5 600 vols depuis l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, notamment des charters pour acheminer des pèlerins à Lourdes.]b
Alors que le sort de Volotea se joue dans ses discussions avec ses créanciers, d'autres compagnies n'ont pas eu la chance d'atteindre ce stade des négociations pour se sauver.
En effet, en l'espace de quelques heures, trois transporteurs aériens européens ont arrêté leurs activités.
Nous commençons notre tour d'horizon avec la plus connue sur le marché français. Fondée en 2009, AlbaStar a obtenu son certificat de transporteur l'année suivante. Elle vient de cesser tous ses vols.
La compagnie a opéré plus de 5 600 vols depuis l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, notamment des charters pour acheminer des pèlerins à Lourdes.]b
Fly4 Airlines : la compagnie charter fondée par TUI stoppe son activité
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En l'espace de 15 ans, elle s'est même imposée comme "la principale compagnie charter reliant notre aéroport au reste de l’Europe", transportant plus de 600 000 passagers, selon une publication de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées sur LinkedIn.
La compagnie justifie sa décision d'arrêter ses vols par l'absence d'accord, ces dernières semaines, avec de potentiels investisseurs.
Pour se donner le temps de poursuivre l'aventure, le PDG d'AlbaStar, Oriol Hernández, a expliqué à ses salariés que l'entreprise "va prochainement déposer une demande de mise en faillite, tandis que nous poursuivons les négociations avec plusieurs investisseurs afin d'assurer la continuité du projet.
En raison de la situation économique et financière de l’entreprise, résultant du niveau élevé de dette accumulée depuis la Covid et, au cours de la dernière année, des tensions géopolitiques et de la hausse du coût du carburant, nous avons pris la difficile décision de suspendre temporairement les opérations commerciales."
A lire : À cause du kérosène, des annulations en cascade et des faillites ?
AlbaStar, qui possède une flotte de 5 Boeing 737, a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2024.
Pour traverser la crise sanitaire, elle avait souscrit un crédit de 15 millions d'euros auprès d'un fonds de recapitalisation.
Et ce cas n'est donc pas isolé, car nous apprenons que Fly4 Airlines a été placée en liquidation provisoire. Deux liquidateurs provisoires ont été nommés par le conseil d'administration de la compagnie.
Ils auront pour mission de faire face à l'insolvabilité qui interviendra à la fin du mois de novembre. L'enjeu n'est plus de sauver Fly4 Airlines de la faillite puisque son programme de vols a pris fin, à la toute fin du mois d'octobre et que ses finances ne laissent aucun espoir.
La compagnie charter a été créée en 2023. C'est une coentreprise entre le spécialiste polonais des charters Enter Air et le groupe TUI.
Basée à l'aéroport de Dublin, en Irlande, elle a été fondée pour fournir des capacités supplémentaires au géant allemand et à d'autres acteurs du tourisme lors des périodes de pointe.
La compagnie justifie sa décision d'arrêter ses vols par l'absence d'accord, ces dernières semaines, avec de potentiels investisseurs.
Pour se donner le temps de poursuivre l'aventure, le PDG d'AlbaStar, Oriol Hernández, a expliqué à ses salariés que l'entreprise "va prochainement déposer une demande de mise en faillite, tandis que nous poursuivons les négociations avec plusieurs investisseurs afin d'assurer la continuité du projet.
En raison de la situation économique et financière de l’entreprise, résultant du niveau élevé de dette accumulée depuis la Covid et, au cours de la dernière année, des tensions géopolitiques et de la hausse du coût du carburant, nous avons pris la difficile décision de suspendre temporairement les opérations commerciales."
A lire : À cause du kérosène, des annulations en cascade et des faillites ?
AlbaStar, qui possède une flotte de 5 Boeing 737, a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2024.
Pour traverser la crise sanitaire, elle avait souscrit un crédit de 15 millions d'euros auprès d'un fonds de recapitalisation.
Et ce cas n'est donc pas isolé, car nous apprenons que Fly4 Airlines a été placée en liquidation provisoire. Deux liquidateurs provisoires ont été nommés par le conseil d'administration de la compagnie.
Ils auront pour mission de faire face à l'insolvabilité qui interviendra à la fin du mois de novembre. L'enjeu n'est plus de sauver Fly4 Airlines de la faillite puisque son programme de vols a pris fin, à la toute fin du mois d'octobre et que ses finances ne laissent aucun espoir.
La compagnie charter a été créée en 2023. C'est une coentreprise entre le spécialiste polonais des charters Enter Air et le groupe TUI.
Basée à l'aéroport de Dublin, en Irlande, elle a été fondée pour fournir des capacités supplémentaires au géant allemand et à d'autres acteurs du tourisme lors des périodes de pointe.
Les compagnies charter fragilisées par la baisse d'activité en Europe
Dès le lancement de son activité en août 2023, le manque de préparation a très vite fait basculer les comptes de Fly4 Airlines dans le rouge. Pour son premier exercice, avec seulement 4 avions, le transporteur accuse des pertes de l'ordre de 16 millions d'euros, comme le rapporte l’Irish Times.
Si, en 2025, l'activité est mieux gérée et les pertes sont ramenées à 4 millions d'euros, la flambée du kérosène à la fin de l'hiver 2026, provoquée par la guerre en Iran, va faire brûler du cash à la jeune entreprise, qui ne pourra pas s'en relever.
Et ce n'est pas la seule compagnie charter à faire face à des difficultés.
AirExplore, basée en Slovaquie, a décidé d'arrêter ses activités.
Elle a par ailleurs annoncé se rapprocher de l'autorité aéronautique compétente afin de restituer son certificat de transporteur aérien (CTA).
La spécialiste slovaque des vols ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) louait ses avions avec équipage, maintenance et assurance à des compagnies comme Transavia, Condor et Vueling.
En 2026, elle possédait six Boeing 737-800.
Fondée en 2010, elle avait été rachetée en juin 2023 par Avia Solutions Group. En 2025, elle a dû faire face à des pertes de l'ordre de 22,4 millions d'euros, soit le double de celles enregistrées l'année précédente.
Un plan de restructuration a bien été mis en place. L'entreprise a été placée sous la direction de KlasJet, une compagnie aérienne charter lituanienne appartenant à Avia Solutions Group. Il a ensuite été décidé de supprimer 109 postes sur un effectif de plus de 160 salariés.
Chacune des trois compagnies aériennes charter qui ont cessé de voler affirme que son activité avait baissé au cours des dernières semaines.
Les réductions plus ou moins importantes des programmes de vols d'automne et d'hiver, en raison d'une moindre demande et de coûts nettement plus élevés depuis la flambée du kérosène, ont, semble-t-il, précipité la chute d'acteurs déjà fragiles.
Si, en 2025, l'activité est mieux gérée et les pertes sont ramenées à 4 millions d'euros, la flambée du kérosène à la fin de l'hiver 2026, provoquée par la guerre en Iran, va faire brûler du cash à la jeune entreprise, qui ne pourra pas s'en relever.
Et ce n'est pas la seule compagnie charter à faire face à des difficultés.
AirExplore, basée en Slovaquie, a décidé d'arrêter ses activités.
Elle a par ailleurs annoncé se rapprocher de l'autorité aéronautique compétente afin de restituer son certificat de transporteur aérien (CTA).
La spécialiste slovaque des vols ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) louait ses avions avec équipage, maintenance et assurance à des compagnies comme Transavia, Condor et Vueling.
En 2026, elle possédait six Boeing 737-800.
Fondée en 2010, elle avait été rachetée en juin 2023 par Avia Solutions Group. En 2025, elle a dû faire face à des pertes de l'ordre de 22,4 millions d'euros, soit le double de celles enregistrées l'année précédente.
Un plan de restructuration a bien été mis en place. L'entreprise a été placée sous la direction de KlasJet, une compagnie aérienne charter lituanienne appartenant à Avia Solutions Group. Il a ensuite été décidé de supprimer 109 postes sur un effectif de plus de 160 salariés.
Chacune des trois compagnies aériennes charter qui ont cessé de voler affirme que son activité avait baissé au cours des dernières semaines.
Les réductions plus ou moins importantes des programmes de vols d'automne et d'hiver, en raison d'une moindre demande et de coûts nettement plus élevés depuis la flambée du kérosène, ont, semble-t-il, précipité la chute d'acteurs déjà fragiles.